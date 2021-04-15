Самый длинный в мире люля-кебаб приготовили в Пятигорске!

Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов: «33 метра чистого гастрономического удовольствия — и новый мировой рекорд занесен в специальный реестр.На создание такого люля-гиганта ушло 33 кг куриного мяса, курдюка, лука, чеснока, перца и соли.Готовили этот шедевр сразу 5 поваров. А зафиксировать достижение в Пятигорск прибыли представители международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд».Кстати, предыдущий мировой рекорд был тоже установлен у нас, в Пятигорске: тогда виртуозы кулинарного искусства приготовили люля-кебаб длиной 14 метровНу а теперь наши повара замахнулись и на отметку в 50 метров — так что фиксация очередной победы, я уверен, не за горами!»