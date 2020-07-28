Санатории наполнил детский смех!

Санатории нашего региона вновь наполнил ребячий смех. Здравницы открыли свои двери для семей с детьми.

В ведомстве Министерства здравоохранения Ставропольского края действуют 6 санаториев, в которых ребенок с сопровождающим взрослым может проходить лечение. Из-за пандемии коронавируса их работа была приостановлена.

С 1 июля возобновили прием маленьких пациентов «Горячий ключ» и «Ромашка» в Пятигорске. На сегодняшний день в них лечатся по профилю 64 ребенка.

Санаторий «Дружба», предназначенный для детей, больных туберкулезом органов дыхания, смог даже в период пандемии сохранить оказание помощи юным ставропольчанам. В нем с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мероприятий непрерывно продолжают лечение 27 человек. Вместе с тем, учреждение готово к приему новых пациентов, для которых подготовлено еще 9 палат.

Безопасность – прежде всего. Так что отметим: эти санатории имеют достаточное количество рециркуляторов для очистки и обеззараживания воздуха, в палату размещают 1-2 пациентов. Проводятся обязательная термометрия пациентов, дезинфекция помещений. Допущенный к работе персонал прошел обследование на коронавирус.

В ближайшее время запланировано открытие еще двух детских санаториев: «Солнечный» в поселке Иноземцево и «Журавлик» в Невинномысске. Загрузка в них будет уменьшена вдвое. Так, «Солнечный» сможет принять 52 человека, а «Журавлик» — 50.

Официально:

Елена Кузьмина, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края: «Лечение в подведомственных минздраву санаториях проводится по показаниям врача. Из-за пандемии коронавируса вернуться к прежнему режиму работы они еще не могут. Однако уже сегодня почти 100 ставропольских детей получают необходимое санаторно-курортное лечение по востребованным профилям. Также готовимся к открытию еще двух санаториев и приему около ста детей».

Надежда Догадина, заместитель главного врача по медицинской части санатория «Горячий ключ»: «В работе мы соблюдаем все меры безопасности, разработанные Роспотребнадзором РФ. В санатории организованы входная зона с бесконтактной термометрией, обработка рук кожным антисептиком, действует масочный режим, закуплено дорогостоящее оборудование закрытого типа, обеззараживающее воздух. И, конечно, осмотр отдыхающих, которые прибывают в санаторий: это также бесконтактная термометрия, пульсоксиметрия, выдача одноразовых масок. Кроме того, мы не проводим массовые мероприятия. Досуг организован в группах до 10 человек; в столовой расстановка столов на социальной дистанции, все поверхности обрабатываются после каждого приема пищи, питаются пациенты в 2 смены. С 1 июля мы принимали отдыхающих только при наличии справки об отсутствии контактов с больными COVID-19, брали мазок методом пцр-диагностики, чтобы убедиться, что человек не является носителем инфекции. С 24 июля анализ этот отменили, теперь достаточно справки. Отдыхающие были очень рады, что наш санаторий открылся. Заполняемость сегодня — в пределах 100 %. К нам приезжают дети с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани. Финансирует лечение полностью Министерство здравоохранения Ставропольского края. Процедуры принимают как сами дети, так и сопровождающие их взрослые».

Цифра: Почти 100 детей проходят лечение в санаториях, подведомственных краевому минздраву.

Слово — отдыхающим

Галина Смирнова, пятигорчанка: «Моему сыну Максиму 15 лет. У него есть проблема с позвоночником: подростковый возраст, быстрый рост. Мы регулярно посещаем ортопеда. В ГБУЗ СК «Пятигорская городская детская поликлиника», на основании рекомендации ортопеда, я написала заявление в Министерство здравоохранения Ставропольского края с просьбой дать сыну путевку в санаторий «Горячий ключ» на 21 день. В прошлом году мы проходили там лечение и остались довольны результатом. Санаторий очень красивый и уютный, удобно расположен. Тот факт, что там за раз проходят лечение не более 100 человек, помогает персоналу быстро со всеми познакомиться. А уж тех, кто уже отдыхал здесь, встречают как родных. Номера чистые, комфортные, ежедневная уборка. Очень внимательный и приветливый персонал. Всегда пойдут навстречу, если нужно скорректировать график процедур. Лечение назначают не только детям, но и взрослым. Не в таком объеме, конечно, но все равно хорошо, что ты не просто сопровождаешь ребенка, но и сам принимаешь лечение. Отдельная благодарность тем, кто работает на кухне. Питание диетическое, но в то же время разнообразное, сбалансированное. Большой выбор блюд: рыбных, мясных. Дают свежие фрукты, красную икру. Хорошо организован досуг. Вечером для детей организовывают просмотр фильмов и мультфильмов, художники и преподаватели танцев дают мастер-классы. Есть две спортивные площадки. И, конечно, очень удобно, что санаторий находится в Пятигорске. Многие отдыхающие с детьми – именно местные жители».