Санатории получат поддержку

В Ставропольском крае ведется разработка пакета мер поддержки санаторно-курортного комплекса региона. Эта отрасль – одна из наиболее пострадавших из-за эпидситуации по коронавирусу, поэтому руководством края предприняты дополнительные меры для ее поддержания, отмечает Управление по информполитике Правительства СК.

Как сообщил министр экономического развития региона Сергей Крынин, меры поддержки касаются введения льготы по налогу на имущество. Разработан механизм предоставления государственных гарантий Ставропольского края учреждениям санаторно-курортного комплекса для получения беспроцентных займов.

В период ограничений работы предприятий и организаций края, в регионе принят комплекс мер по поддержке бизнеса. На сегодняшний день уже подготовлен законопроект по снижению ставки налога на имущество до 1% для отраслей, пострадавших в период осложнения эпидобстановки, а также для субъектов предпринимательства, которые платят налог на имущество, рассчитанный от кадастровой оценки.

Комплекс мер поддержки предполагает также снижение ставки по упрощенной системе налогооблажения до минимальных значений. Фонд микрофинансирования Ставрополья предоставляет бизнесу льготные программы по кредитованию со ставками от 1% годовых и готов рассматривать вопросы перекредитования и дополнительного кредитования тех субъектов малого и среднего бизнеса, которые пострадали в нынешней ситуации.

В Ставропольском крае создан консультационный центр для поддержки заемщиков — как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Также за помощью и консультацией можно обратиться на прямую линию центра «Мой бизнес» по телефону: 8(8652) 225-262.