Санатории Пятигорска продолжают принимать пациентов по программам постковидной реабилитации

Здравницы города предлагают уникальные методики лечения и оздоровления, позволяющие человеку восстановиться и избавиться от осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. В числе таких санаториев — «Родник», один из крупнейших в регионе.

— В ноябре прошлого года мы выпустили программу «Восстановление после перенесенного коронавируса». Ее прошли уже более 150 человек. Лечение оказываем за счет Фонда социального страхования, — рассказала директор и главный врач здравницы Наталья Луценко.

— К нам часто прибывают люди с заболеваниями легочной системы после перенесенного ковида, — отметил заместитель директора по медицинской части Владимир Кордюков. — И мы разработали комплексную программу, которая включает в себя практически все виды бальнеологических и грязевых процедур. Используем все возможности пятигорского курорта. Плюс к этому назначаем дополнительно специфические процедуры, которые могут помочь в реабилитации больных.

В постковидной реабилитации в «Роднике» применяют аппаратную физиотерапию, магнитотерапию, глубокую осцилляцию тканей, галотерапию, ингаляционную терапию с минеральными водами и сухими солевыми смесями, дыхательную гимнастику и другие методики. В гипербарической барокамере организм пациента насыщается кислородом под высоким давлением, а психологические последствия ковида лечит психотерапевт. К каждому отдыхающему — индивидуальный подход. Пятигорчанка Юлия Ципник, проходящая в эти дни в «Роднике» курс постковидной реабилитации, отмечает:

— Я болела полгода назад. Эффект от программы восстановления уже ощутила: самочувствие стало лучше. Людей, переболевших коронавирусом, принимают и в санатории им. С.М.Кирова Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра ФМБА России.

— Программа и стандарты реабилитации разработаны ведущими специалистами нашего центра совместно с учеными Пятигорского НИИ курортологии, — рассказал руководитель здравницы Игорь Князьков. — Обязательно учитываем степень тяжести перенесенной ковид-пневмонии, полученные осложнения и сопутствующие заболевания. Программа комплексная, в нее входят, в частности, климатотерапия, массаж, прием минеральной воды и лечебных ванн, спелео- и баротерапия, системная магнитотерапия, занятия ЛФК, сеансы с медицинским психологом. Помимо этого — инструментальные, лабораторные и функциональные методы исследования. В динамике врачи могут отследить не только состояние больного, но и результат реабилитации в санатории.