Санкции и контрсанкции: анализируем ситуацию

Важно понимать, что санкции – это не следствия специальной операции Российской Федерации в Украине. Наша страна уже подвергалась таким воздействиям ранее, и на этот раз они уже существовали, их ввели вне зависимости от политики России в отношении ДНР и ЛНР. С тех пор, как Россия стала стремиться к независимости: выгнала американских советников, остановила развязанную против нас войну на своей земле (первая и вторая Чеченские кампании), стала набирать экономическую мощь и укреплять свои финансовые институты, началось санкционное давление на Российскую федерацию. Всего с 1998 года в отношении России применено 11 пакетов санкций. Сегодня мы можем наблюдать 12-ю! Вот объяснение того, что спецоперация России в Украине и санкции – это параллельные и несвязанные между собой истории.

Главные пункты: 1. Санкции несоразмерны и несправедливы: Они предназначены для удара по российской экономике (и это уже могут ощутить россияне), и по благосостоянию людей в нашей стране. Помимо этого, против России идет гуманитарная война: ограничения касаются не только экономики, но и культуры, спорта, науке, медицины. Запад оказывает моральное давление на психологическое состояние россиян, нагоняет страх: — «Масштабы санкционной войны Запада против России растут. Это ощущают простые россияне, которым ограничивают работу электронных сервисов, продажу смартфонов, наличие брендов одежды и мебели. Однако все это не даст глобальных резульатов, которых ждет Запад, убеждены в российском сегменте Telegram. …

Здесь же стоит отметить неприятное поведение зарубежных крупных фирм, которые пытаются получить «свою выгоду» на общей волне русофобии или находятся под давлением. Но потакание Западу скажется и на них: — «Американские и европейские компании, решившие покинуть Россию или временно приостановить свою деятельность, понесут из-за этого убытки, так как российский рынок достаточно широкий и богатый. Такое мнение в пятницу, 4 марта, выразил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, многие из них не прекращали бы свою работу в России, но вынуждены, так как на них давят. Это свидетельствует о том, что они ненадежны в вопросе геополитики.

Все больше становится «символизма». Ограничения на продажу одних гаджетов не лишат граждан России возможности приобрести другие — через третьи страны. Что дает понять, что главное в этих действиях – психологическое давление на ее жителей России».

Теперь и Европа сталкивается все с огромными сложностями из-за своих же санкций. Германия стала покупать газ в обход России, но остается проблема с поставкой углеводородов. Нет возможности конкурировать с предприятиями из Юго-Восточной Азии при текущей цене которая уже превысила 2 тысячи долларов за кубометр. Прогнох такой — повышение цены до 3 тысяч долларов. Беда с газом ждет и Великобританию. Английские докеры не разгружают танкеры СПГ из России. Давление колоссальное. Дошло до абсурда. Призывают даже не покупать животных из России. Так скоро начнут призывать применять насилие к самим россиянам. (https://www.facebook.com/100007017242558/posts/3160544534189424/, https://www.facebook.com/groups/371290883461362/permalink/1040757386514705/)

2. Контрсанкции. Конечно, Россия ответит на санкции, но так, чтобы не навредить себе. Мы не собираемся отгораживаться от мировой экономики. Мы хотим сотрудничества. Наши санкции нужны, чтобы нивелировать разрушительный эффект западных санкций, а не для ответного давления. Роскосмос прекратит поставку в Штаты ракетных двигателей, а на создание аналогичных уйдут годы. А между тем цены на газ в Европе продолжаю расти.

Инфляция в еврозоне огромная, цены растут. Стоимость нефти марки Brent превысила $119 за баррель 3 марта. По словам вице-презедента аналитической компании «Борселл» Ольги Веретенниковой в интервью «Известиям», в ответ Москва может сократить поставки газа, что окажет «беспрецедентное инфляционное давление на цены энергоносителей и еще сильнее усугубит энергетический кризис». Так считает аналитик».

Российское правительство поддерживает граждан. Для этого 4 марта Государственная Дума приняла первый «антикризисный пакет» мер для поддержки бизнеса и граждан в современных условиях. Например, в него вошла отмена проверок в отношении малого и среднего бизнеса и ИТ-компаний, что поможет значительно снизить административный пресс для предпринимателей. Это должно поспособствовать крупному бизнесу и инвестициям вернуться в Россию. Санкции против России сегодня называют экономической войной. Правительство старается сохранить человеческий капитал, развивать ИТ-технологии, которые важны для развития страны в целом. Отсюда снижение налоговой нагрузки: отмена уплаты НДФЛ в течение трех лет, льготное кредитование ИТ-компаний. Скоро ИТ-специалисты в РФ будут очень востребованными, ведь нужно и дальше разрабатывать собственное ПО.

Еще одно послабление в системе госконтрактов: предусмотрено расширение возможности закупок у единственного поставщика (как во время пандемии). Еще одна меры, которую принимает правительство России, чтобы поддержать граждан, это упрощение процедуры закупки лекарств и наделение кабмина полномочиями корректировать лицензионные требования фармацевтической деятельности. Так же речь идет и об ограничении вывоза определенного перечня лекарств из России. Отечественные производители смогут обеспечить необходимый перечень лекарств. Закупать импорные лекарства также будут.

Тот факт, что вывозить импортные лекарства из России (речь идет о препаратах, произведенных в странах, применяющих к нам санкции), запрещено, даст возможность закончить их курс россиянам, которые начали прием таких лекарств. Ведь жизни наших граждан для правительства важнее всего.

В Минтруде заявили, что закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, который Госдума приняла, поможет российскому правительству еще увеличивать социальную доплату к пенсии и сами пенсии в течение года. В условиях меняющейся экономической ситуации это важно для доходов россиян. Нынешнее законодательство предполагает, что индексация пенсий происходит всего лишь один раз в год. А данный инструмент исправит это.

Появились новые моменты в установлении в России величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Еще одна мера поддержки россиян — введение кредитных каникул до 30 сентября 2022 года с их возможным продлением по решению правительства, и это по-настоящему действенная мера. Она необходима тем, кто сильно закредитован и хочет рефинансировать долг, но не может из-за «процентных ножниц», — говорит старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова: «В то время как полученные ими ранее кредиты были выданы по фиксированным (и по теперешним меркам низким) ставкам, вновь выдаваемые банками кредиты будут весьма дорогими. А каникулы позволят ряду заемщиков взять передышку». Она уверена, что реструктуризация приобретет массовый характер. Эксперт считает, что правительство сможет, скорее всего, сохранить выплаты заработной платы бизнесом и государственными учреждениями, не смотря на санкции.

Сегодня многих россиян, которые получали образование за границей, высылают из тех стран. Для них решается вопрос корректировки процесса приема в российские вузы. Ужасно, что наши студенты за границей сталкиваются даже с агрессией своих однокурсников и преподавательского состава. Сегодня уже есть алгоритм, который дает возможность ребятам и дальше получать образование по специальности в вузах России. Для этого создана система определения уровня квалификации, приобретенной в иностранном вузе. Здесь, на Родине, каждый сможет продолжить получать образования, обретет профессию и найдет хорошую работу.

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