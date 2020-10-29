Сбои по госуслгам — временные

Автоинспекция разъясняет: в ближайшее время прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг по линии Госавтоинспекции будет осуществляться с использованием систем электронной или в порядке «живой» очереди. Это связано с техническими сбоями взаимодействия ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг. В настоящее время принимаются необходимые меры по восстановлению механизма взаимодействия.

Информация об окончании работ по устранению технического сбоя и овозобновлении приема граждан через портал госуслуг будет сообщена дополнительно. До этого времени Госавтоинспекция рекомендует непосредственно обращаться в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД и записываться на прием в порядке электронной или «живой» очереди.

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, в подразделениях будет осуществляться с соблюдением всех мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Для исключения скопления большого числа посетителей в зависимости от количества находящихся на приеме граждан руководство регистрационно-экзаменационного подразделения вправе принять решение об изменении режима работы. В случае необходимости могут быть увеличены как часы приема, так и число задействованных сотрудников.

Соответствующая информация будет оперативно размещаться на региональных страницах официального сайта Госавтоинспекции (гибдд.рф), а также в официальных аккаунтах региональных подразделений ГИБДД в социальных сетях.

Отдел пропаганды безопасности дорожного движения

УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю