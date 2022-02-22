Сбор гуманитарной помощи для беженцев открыт в Пятигорске

В первую очередь необходимы продукты длительного срока хранения, детское питание, бутилированная вода, теплые вещи, комплекты постельного белья, средства личной гигиены, матрасы, раскладушки, одеяла, подушки. Пункты сбора помощи открыты в территориальных службах и в приемной местного отделения партии «Единая Россия». Принимают помощь по адресам:

— ул. Козлова, 8 (отделение партии «Единая Россия»), тел.: 33-79-62;

— ул. Украинская, д. 60 (служба в микрорайоне Бештау-Гора-Пост), тел.: 98-15-79;

— ул. Московская, д. 76 (служба в микрорайоне «Белая Ромашка», поселок Энергетик), тел.: 32-44-30;

— ул. Дзержинского, д. 41 (служба в микрорайоне «Центр»), тел.: 39-19-10;

— ул. Февральская, д. 180 (служба в микрорайоне «Новопятигорск-Скачки»), тел.: 98-54-93; — ул. Ленина, д. 34 (служба в поселке Горячеводском), тел.: 31-27-41;

— ул. Энгельса, д. 77 (служба в поселке Свободы), тел.: 33-70-07;

— ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108 (служба в станице Константиновской, поселках Нижнеподкумском и Средний Подкумок), тел.: 97-25-35.

Гуманитарная помощь будет распределяться по пунктам временного размещения, расположенным на территории Ростовской области. Спасибо всем за помощь!