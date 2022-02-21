Сбор за сбором, матч за матчем

Футбольные команды всех лиг и дивизионов активно готовятся к сезону, проводя учебно-тренировочные сборы. В лучшие времена в Кисловодск приезжают на сборы более 40 команд. Проводит свой и клуб «Машук-КМВ». Команду возглавил бывший капитан Александр Кренделев. Много игроков на просмотре. Некоторые футболисты покинули ряды пятигорчан: лучший нападающий и бомбардир Джамбулат Дулаев, защитники Степан Никитин, Даниил Пунегов. «Машук-КМВ» собирается дозаявить восемь игроков. Идет ротация состава.

Команда в Ессентуках уступила старейшему клубу России «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) – 1:2, пропустив за шесть минут два быстрых гола. Гол пятигорчан забил Заур Цакоев, перекинув мяч через голкипера. Затем пятигорчане сыграли вничью с командой Туапсе – 0:0. Александр Джумаев не реализовал пенальти – вратарь краснодарцев парировал мяч.

Для справки: клуб «Знамя Труда» основали в 1909 году братья Чарноки (Клемент и Герри), поклонники команды «Блэкберн Роверс», работники морозовской мануфактуры. Именно они создали 29 команд.

В прошлом сезоне «Машук-КМВ» во второй раз возглавил Армен Степанян, много лет игравший в Испании. Клуб неплохо начал сезон и занимал второе место в турнирной таблице. В пятом туре в Махачкале разразился скандал: судья Владимир Шамера назначил пенальти на последних минутах в ворота хозяев поля – команды «Легион-Динамо». Джамбулат Дунаев забил гол с «точки», «Машук-КМВ» увез ничью – 2:2. Нешуточные страсти кипели на поле и за полем.

Затем у пятигорчан пошли неудачи, и после поражения в 13-м туре от клуба «Форте» (Таганрог) – 0:2. Армен Степанян, проповедовавший испанский футбол, покинул ряды пятигорчан. Но «Машук-КМВ» сумел разгромить ФК «Ессентуки» со счетом 7:0.

В последнем туре перед перерывом динамовцы Ставрополя потерпели фиаско в Ростове-на-Дону от «Чайки» (поселок Песчанокопское) – 7:0. В отставку подал тренер Роман Удодов. А аутсайдер турнира ФК «Ессентуки» запомнился крупными поражениями: 0:5, 0:5, 2:5, 0:6, 0:6.

Положение команд: 1 — СКА (Ростов-на-Дону) – 44 очка; 2 — «Чайка» 42; 3 «Динамо» (Махачкала) – 40; «Форте» — 36. «Динамо» (Ставрополь) занял 11-е место (20 очков), а «Машук-КМВ» — 12-е (19 очков). ФК «Ессентуки» на 17-й позиции с 4 очками.

Бомбардир «Машук-КМВ» Джамбулат Дунаев – 13 мячей с 8 пенальти). Результаты некоторых матчей: «Алания-2» (Владикавказ) обыграла «Динамо» (Ставрополь) – 2:0, а «Динамо» (Махачкала) разгромило ставропольчан — 6:1. «Ставропольагросоюз» (Невинномысск) вырвал победу у «Биолог-Новокубанск», забив два гола на 90-й минуте – 2:1. «Ростов-молодежка» был сильнее «Алании-2» — 4:2 и «Армавира» — 3:0. «Знамя Труда» переиграл ФК «Ессентуки» — 3:1, а «Спартак-Нальчик» — «Ставропольагросоюз» — 1:0.

Марк Юсупов.