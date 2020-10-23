Сборы поколения активных

Впервые в Пятигорске с 31 октября по 2 ноября в режиме онлайн состоятся инструктивно-методические сборы молодежи «Поколение активных». Основные цели профильных сборов, а они пройдут уже в тринадцатый раз, — развитие общественных организаций, органов ученического и студенческого самоуправления на территории региона, поддержка лидеров молодежных объединений, а также подготовка кадрового резерва на территории Ставрополья.

Организаторами предусмотрено разделение образовательной программы мероприятия на 5 направлений. Это образовательная и досуговая части, включающие учебные тренинги, мастер-классы, интерактивные игры и вечерние шоу-программы. К участию приглашаются школьники, а также студенты очной формы обучения профессиональных образовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет.

Потенциальным участникам необходимо пройти регистрацию в АИС Молодежь России (ссылка: https://myrosmol.ru/event/51866); — заполнить заявку на участие в соответствии с требованиями и отправить по адресу: [email protected] . Прием заявок осуществляется до 18.00 28 октября 2020 года.