Сегодня с вами Виктор Сухоруков!

Более полутора часов посвятил общению с журналистами, задействованными в освещении событий IV кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ» в Ессентуках, народный артист РФ Виктор Сухоруков. Представители СМИ волновались: как же, культовая фигура, прочно обосновавшаяся в сознании киноманов с середины 90-х! Кому-то он полюбился навек в роли брата Данилы Багрова – второго и первого. Кому-то запомнился опальным императором Павлом I. А кому запал в сердце игуменом Филаретом из «Острова»… Автору этих строк пару лет назад посчастливилось побывать на спектакле «Спаси нас, Господи!» в столичном театре Вахтангова. Что поразило – только появлению приглашенного артиста театра Моссовета Сухорукова рукоплескал зал. Хотя в постановке были задействованы такие выдающиеся вахтанговцы, как Владимир Симонов, Юлия Рутберг, Виктор Добронравов… В чем секрет всенародной любви к артисту Виктору Сухорукову, попытались разузнать местные и столичные акулы пера на пресс-конференции, состоявшейся в рамках фестиваля.

«Обаятельный, живой, эмоциональный, мощный… А как выглядит! Неужели скоро 70?» — перешептывались журналисты. Сам Сухоруков не упустил случая для комплиментов в адрес организаторов IV открытого фестиваля популярных киножанров «Хрустальный ИсточникЪ»: талантливо, ярко, красиво. А какая программа! Особенно детская – просто праздник жизни!

Разговор начали с обсуждения авторской постановки «Играю про себя», которую Виктор Сухоруков вынес на суд публики накануне. Побывавшие на спектакле счастливчики делились впечатлениями: сильно, прониклись до слез. Сам артист констатировал: объединять людей и сюжеты не собирался. Однако все, о чем рассказал, — из собственной жизни и след оставило неизгладимый. Потому история получилась цельной. Сама по себе постановка — экспромт. И ни одной запятой неправды! Знакомя со своим замыслом широкую аудиторию, Виктор Иванович и сам переволновался. А Ессентуки назвал родильным домом для себя как творца. «Нырнуть» в фотографии и автографы прошлого – он однажды выполнял и такую задачу. Потом следил за реакцией зрителя. Вот и на этот раз люди доброжелательными откликами подтвердили — получилось!

На фестивале Виктор Сухоруков представлял ессентучанам и гостям курорта кинофильм «Бедный, бедный Павел». Журналистам рассказал: работалось тяжело. Не хотел подражать тому, что видел и даже прочитал. Перелопатил массу материалов. И очень удивился. Оказывается, император был не люб «ни красным ни белым», ни родным, ни друзьям. Решил за своего героя заступиться. И это ему удалось. Император всея Руси Павел I предстал пред нами не просто безумным невменяемым ребенком, а обаятельным мечтателем, идеалистом… Режиссер Виталий Мельников и исполнитель главной роли Виктор Сухоруков получили высокие награды, а фильм – заслуженное признание.

Поднимали на пресс-конференции и тему кино современного, в котором «много мусора и штампов». По мнению Виктора Сухорукова, в сериалах, демонстрируемых сегодня по ТВ, все легковесно и надумано: «Девчонки превратились в парней, сами бегают за ними, влюбляются, хомутают. По тюрьмам все девки сидят, все паханши, сильные и мощные, все сами решают, а мужчины – инфантильные, жиденькие, гуталиновые… Сериалы все под копирку вроде одна гвардия пишет, много попившая, много повидавшая. И все они одинаковы… Хотя, конечно, встречаются и хорошие. И сценарный мир у нас очень сильный. А сюжеты в России под ногами валяются, под мышками несутся, на голову подают. Только подбирай!»

Свою работу в «Физруке – 4» народный артист России Виктор Сухоруков считает поражением: «Мне хотелось поэкспериментировать. Но я попал как кур в ощип. Хотя и знал, куда шел. Но не соответствовал ни проекту, ни компании, ни Дмитрию Нагиеву, ни жанру и вряд ли молодежи. Я там не смешон… Однако открою секрет: той же компанией я приглашен в полнометражный фильм. Очень интересная роль. Но я их предупредил. Я сказал, чтобы они подумали хорошенько. Ругаться матом мне не охота. Я не умею водить машину. Но они меня убедили, что я с этим справлюсь. И я согласился…»

Конечно же, журналистов интересовало, как работалось собеседнику со знаменитыми режиссерами Павлом Лунгиным и Алексеем Балабановым, ушедшим в мир иной в мае 2013-го. Именно Балабанов открыл миру имя Сухорукова и снял его еще в нескольких своих лентах. Самому Виктору Сухорукову хотелось бы работать с этим режиссером и дальше. Но почему-то не срослось. А самой шедевральной в списке своих работ артист считает роль в фильме Балабанова «Про уродов и людей». С особой теплотой говорит об операторах, с которыми работал. Это Сергей Астахов, оператор Алексея Балабанова, и Андрей Жегалов, снимавший «Остров» Павла Лунгина (к сожалению, он умер от инфаркта почти сразу после окончания съемок…). «У нас уникальная школа операторского искусства, уникальные операторы, без которых ни одно самое лучшее кино просто бы не состоялось», — считает Сухоруков.

И вновь все та же бесконечная тема: чем отличается кинематограф наших дней от кино прошлого. «Сегодня, конечно, изменилось многое в мире кино. Кинематограф стал высокотехнологичным и бездушным. Все облегчилось и реинкарнировалось. Ожидания другие, подготовка другая, все гламурное, визажистое, макияжное, но не художественное… И вот уже Бикмамбетов, уникальнейший, умный, талантливый режиссер, называет свой новый фильм аттракционом! А для нас кино было искусством…» — размышляет Виктор Иванович. В то же время признается, что и сам предлагал идею и возможности использовать компьютерные технологии для съемок фильма «Брат – 3» еще Балабанову: « И сюжет предлагал: мексиканцы вытащили меня из американской тюрьмы и я в бочке из-под солярки плыву на корабле… Представляете, крышка открывается, оттуда показывается черная голова Сухорукова, сверкая белыми зубами, и, глядя на шпиль Адмиралтейства, говорит: «Ну, здравствуй, родина! И вдруг идет Бодров… Но Балабанов не согласился…»

А вот мнение по поводу перевоплощения на экране женщин в мужчин и наоборот: «Это высший пилотаж, это надо уметь… Но чтобы играть противоположность, нужно мощное право, очень сильный аргумент. В моей практике только один фильм заслуживает это право — «В джазе только девушки» — или переодевайся, или смерть!»

Работа актера, уверен Виктор Сухоруков, «должна быть пружинистой, совестливой» И мечтает сыграть «роль-перевертыш»: «Когда я был сначала одним, потом стал другим: был плохим — стал хорошим, был злым — стал добрым…»

С удовольствием послушали журналисты и стихотворение, сочиненное Сухоруковым ко дню рождения друга. Талант – на все грани… Но поэтические сборники выпускать не собирается. Пишет для себя и друзей. Как восстанавливается при огромных нагрузках? Ответ: «Нет такой ванной или таблетки, с помощью которой я восстанавливаю силы. Моя затратность не демонстративная. Если я не «заряжен» на какую-то встречу, я на нее и не пойду. А уж если пришел – вставай на стульчик… Я «включаю» себя, чтобы до вас дошло, чтобы вы поняли и чтобы вам понравиться…»

Эх, так бы весь день, а потом и ночь проговорили. Но обратимся все к той же классике советского кино. Как там сказала героиня Инны Чуриковой в фильме Глеба Панфилова «Начало», когда узнала, что съемок больше не будет: «Я могу ехать домой? – Да, конечно, билет вам уже заказан… — Странно…» Увы, дорогие читатели, они же зрители, — тут и фильму конец. Все могут расходиться по домам. Однако ждите продолжения. И оно обязательно будет…