Сельхозпредприятия СКФО — самые добросовестные потребители «Россети Северный Кавказ»

Предприятия сельскохозяйственного сектора республик СКФО по итогам 10 месяцев 2021 года почти на 93 % исполнили свои обязательства по платежам за электроэнергию, поставленную им «Россети Северный Кавказ».

Это лучший показатель платежной дисциплины среди всех групп потребителей северокавказского гарантирующего поставщика. В сумме аграрии макрорегиона с января по октябрь заплатили за израсходованный ими энергоресурс более 517 млн рублей.

В региональном разрезе лидерами по платежам являются сельхозпредприятия Ингушетии, которые с учетом погашения долгов прошлых периодов исполнили обязательства перед энергетиками на 105,3 %.

На уровне 98,8 % платежи агропредприятий Северной Осетии. В Кабардино-Балкарии указанная группа потребителей оплатила за 92,6 % от объема потребленной электроэнергии; в Дагестане – на 94 %; в Карачаево-Черкесии – на 81 %.

В энергокомпании с благодарностью отмечают добросовестное отношение руководителей сельхозпредприятий к исполнению обязательств по платежам за потребленную электроэнергию. Несмотря на непростой для сельскохозяйственного сектора экономический период, аграрии проявляют ответственный подход к взаимодействию с энергетиками, ведь от своевременной и в полном объеме поступающей оплаты зависит исполнение мероприятий по повышению надежности энергоснабжения регионов.

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