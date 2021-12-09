Семеро энергетиков «Россети Северный Кавказ» выступили в региональном финале общероссийского конкурса «Лидеры России»

В Ростове-на-Дону завершились региональные финалы общероссийского конкурса «Лидеры России» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Федеральный округ на площадке флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» в числе лучших представили семь энергетиков компании «Россети Северный Кавказ».

Коллеги, успешно дошедшие до финального этапа, поделились своими впечатлениями от участия в конкурсе, рассказав о главном, чему их научил масштабный проект «Лидеры России».

Науруз Эдиев, заместитель руководителя Дирекции финансов «Россети Северный Кавказ»

«Конкурс позволил расширить профессиональный круг общения, найти новые точки роста и эффективно работать в команде».

Ислам Магомадов, заместитель начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования «Россети Северный Кавказ»

«Самое главное, чему научил меня конкурс, — это то, что мир стремительно меняется. А лидеры должны меняться вместе с ним и быть при этом на шаг впереди. Отличная атмосфера, замечательные ребята, профессионалы каждый в своём деле, командный дух, возможность слышать и быть услышанным, коммуникации, развитие личных профессиональных качеств, приобретение нового опыта, как личного, так и профессионального. Отличная рефлексия. Так можно кратко отписать то, что дал для меня конкурс».

Инал Кушхабиев, заместитель начальника отдела бизнес-планирования «Россети Северный Кавказ»

«Благодаря конкурсу я научился тому, что нужно смело браться за самые сложные и амбициозные задачи, последовательно и сообща решать их».

Анатолий Евтенко, начальник ПТО Восточных электрических сетей филиала «Россети Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго»

«Конкурс научил меня, как работать для команды и как научить команду работать для себя».

Осман Байрамуков, мастер производственного участка Предгорного РЭС филиала «Россети Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго»

«Конкурс научил меня подходить к задачам с разных сторон, использовать командные методы анализа и принятия решений. Научил в сжатые сроки обрабатывать большие объемы информации. Повысил навыки управления персоналом».

Ахмат Бозиев, руководитель группы АИИСКУЭ филиала «Россети Северный Кавказ» — «Каббалкэнерго».

«Конкурс «Лидеры России» научил меня умению эффективно балансировать личные амбиции с интересы команды».

Ахмед Абдулаев, юрисконсульт Управления правового обеспечения филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго»

«Каждый этап требует сосредоточенности, а когда проходишь один, тогда приходит азарт и хочется двигаться дальше. После успешного прохождения ретеста меня ждали очные оценочные испытания в командах. Мы сработались и смогли справиться с заданиями. К сожалению, я не прошёл в Суперфинал, но для меня это была отличная возможность проверить себя и познакомиться с амбициозными интересными людьми. Конкурс «Лидеры России» важен для меня как расширение круга профессионального общения и обретения нового опыта».

Отметим, всего в конкурсе «Лидеры России» на различных этапах приняли участие почти 600 представителей Группы «Россети Северный Кавказ». Из их числа семеро вышли в региональный финал, достойно пройдя интеллектуальные состязания.

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