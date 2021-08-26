Съемки третьего сезона сериала «Шифр» начались в Пятигорске

В Пятигорске стартовал первый съемочный день третьего сезона телевизионного сериал «Шифр». Пушкинские ванны превратились в санаторий «Родина»

Как рассказала в интервью «Пятигорской правде» режиссер Вера Сторожева, Пятигорск идеально вписался в сюжетную линию. Герои сериала приезжают на отдых и здесь становятся свидетелями преступления. Режиссер отметила, что вести съемки в курортной зоне очень удобно, все главные локации находятся в пешей доступности.

— Я выросла в Ставрополе и несколько раз в детстве приезжала сюда отдыхать в пионерские лагеря. Так что, когда по драматургии для поездки героев Сергея Пускепалиса и Екатерины Вилковой мы должны были выбрать место съемки, то однозначно остановились на Пятигорске. Приморские города слишком суетные, а здесь очень хорошо. К тому же, для нас очень ценно продлить лето осенью.

В третьем сезоне в «Шифре» появится новый персонаж — герой актера Егора Кутенкова, который, по сюжету, приехав на отдых, влюбляется в одну из главных героинь.

«Мой герой — музыкант-саксофонист, который приезжает в Пятигорск на отдых. Он знакомится здесь с главной героиней Ириной, влюбляется в нее, делает предложение. Но девушка замужняя, с двумя детьми. Ситуация сложная, но он готов ждать», — рассказал Егор Кутенков.

Егор пришел в восторг от Пятигорска. Актер признался, что ему очень нравится город и местный климат. Он надеется, что съемочный график позволит ему посетить лермонтовские места и съездить в горы — особенно на Эльбрус, о котором он помнит из школьных уроков географии. Егор с нетерпением ждет съемок на «народных ваннах»: «Раньше я их видел только по телевизору, интересно побывать лично. Меня переполняет желание приехать сюда не по работе, а как туристу. В полной мере ощутить дух Лермонтова», — поделился эмоциями артист.

Всего в третьем сезоне «Шифра» будет 16 серий. Съемки на КМВ продлятся два месяца.