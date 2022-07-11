Семья как высшая награда

В многонациональном Пятигорске традиционные ценности в приоритете. И Дню семьи, любви и верности в нашем городе посвятили целый ряд мероприятий.

В краевом театре оперетты теплый семейный праздник отметили чествованием актерских династий и семей, чей стаж перевалил за четверть века. Любимец публики заслуженный артист России Николай Смирнов и его жена Галина вместе уже 45 лет, 44 из них они посвятили театру. Валерий и Ирина Шиловы служат в этих стенах сравнительно недавно, но в сфере культуры оба давно, а вместе – 31 год. Зинаида и Евгений Зайцевы поженились еще до того, как приехали в Пятигорск. Вместе они 48 лет, 45 лет — в театре. Общий стаж семейной жизни ветеранов сцены Виктора и Нины Гусаковых — 41 год… Все супружеские пары принимали поздравления под дружные аплодисменты публики в несколько непривычных амплуа, но вполне заслуженно. Отмечены в этот вечер были и семьи многодетные: Константин и Анастасия Андросюк, Оксана Клименко со своим супругом Романом, также воспитывающие троих детей, семейная пара Яковлевы – Сивковы, у которых тоже трое детей, Сергей Сухоруков и его жена Елена и другие работники театра.

Виновники торжества вместе со зрителями с удовольствием погрузились в концертную программу «Любовь земная», подготовленную специально к празднику коллективом Ставропольского театра оперетты.

Из первых уст

Светлана Калинская, директор — художественный руководитель Ставропольского краевого театра оперетты:

— Семьи многодетные и прожившие в браке более 25 лет есть и среди тех, кто посвятил себя служению муз. Вместе со всем коллективом они делают общее дело. У нас есть что показать нашему любимому зрителю. Спасибо, дорогие работники театра, за то, что вы верой и правдой служите нашему дому! Здоровья вам всем и творческих успехов на долгие годы!

Песни о любви звучали и в «Цветнике». А сотрудники библиотечной системы города провели здесь акцию «Ромашка – символ любви». Работала фотозона и интерактивная площадка. Но главными действующими лицами были, конечно же, семейные долгожители

Медаль «За любовь и верность» в этом году досталась Александру Николаевичу и Светлане Павловне Кинько. Вместе супруги уже 61 год. Чествовали в парке «Цветник» и семью Егоровых. Владислав Михайлович и Эльвира Иосифовна отметили 55-летний юбилей как раз в День почитания святых Петра и Февронии. Об истории знакомства и красивой любви Владимира Викторовича и Татьяны Михайловны Коржовых впору книжки писать! 1 июля супруги отметили свой золотой юбилей — 50 лет. Лена Агароновна и Шмавон Саркисович Алахвердян в этом году отмечают юбилейные 45.Иерей Илия Яковенко и матушка Екатерина поженились в 2011 году, воспитывают троих детей и во всем поддерживают друг друга. Принимали поздравления иерей Сергий Ендовицкий и матушка Виктория, которые женаты 2015 года, они воспитывают троих детей. Также была отмечена семья Рысенко. Мама Вероника Иосифовна, воспитывает детей одна, но в этой дружной семье все помогают друг другу, поддерживают в стремлениях и начинаниях.

Виновников торжества ждали приятные сюрпризы от спонсоров мероприятия и музыкальные поздравления. Почетные грамоты вручали семьям, которые в этом году отмечают рубиновый, сапфировый и золотой юбилей, в поселке Нижнеподкумском. А в станице Константиновской семейному празднику посвятили концерт.

Из первых уст

Тамара Павленко, начальник управления социальной поддержки населения администрации Пятигорска:

— Торжества по случаю Дня семьи, любви и верности мы проводим в нашем городе, как и по всей России, с 2008 года. За это время более двадцати пятигорских семей получили медаль «За любовь и верность», которой награждаются самые достойные из супругов- долгожителей.

Секреты семейного счастья

Лена Агароновна и Шмавон Саркисович Алахвердяны:

— Он приехал с Ашхабада к сестре, пошли 2 мая с компанией в лес, там и приглянулись друг другу, разговорились… Сегодня у нас трое детей, восемь внуков, две правнучки. Дочки замужем. Сын женат. Все хорошо. Сами всю жизнь работали. Я – мастером маникюра, муж строитель. У мужа очень хороший характер. Но он все равно голова. Стараемся решать все вопросы вместе. Никогда не ругаемся.

Светлана Павловна Кинько:

— Я всю жизнь проработала в медицине. Муж – водителем. Вырастили двоих сыновей. Дали обоим высшее образование. Они авиаинженеры. Есть внуки и правнуки. Бывает, что и спорим, и мнения бывают у нас разные. И все равно миримся, ведь друг без друга уже никак.

Александр Николаевич Кинько:

— При детях – никаких ссор и выяснений отношений. Главное в семье – уважение. Нужно жалеть и понимать друг друга. Вот и весь секрет семейного долголетия!