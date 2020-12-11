Сердце волонтера – в Пятигорске

Всероссийская акция «Мы вместе!» в условиях пандемии коронавируса не только распространилась на всю страну, но и пробудила «чувства добрые» у огромного количества добровольцев. В первых рядах были волонтеры-медики Пятигорска, на добровольных началах развозившие продуктовые наборы прямо на дом тем, кто особенно нуждается в помощи во время весеннего карантина. И это далеко не единственный проект, из числа реализованных как ставропольскими волонтерами, так и их единомышленниками в республиках Северного Кавказа. На днях представители окружных волонтерских организаций, вопреки непогоде и прочим неблагоприятным условиям, собрались в Пятигорске на форум под символическим названием «Сердце ВМ».

В рамках волонтерского съезда на разных площадках столицы СКФО состоялись тренинги, мастер-классы, образовательные программы. А ключевым мероприятием стал круглый стол, который организаторы провели на базе выставочного комплекса «Россия – моя история». Основная цель – формирование устойчивой стратегии межрегионального взаимодействия, тиражирование и мультипликация лучших волонтерских практик в сфере здравоохранения. В числе почетных гостей – директор благотворительного фонда «Ангел» Александр Шевченко, кураторы волонтерских организаций в регионах, представители властных структур. В онлайн-режиме поприветствовали участников руководители федеральной дирекции волонтеров-медиков Артем Стрельцов и Ольга Кобелева.

Волонтерам есть что рассказать друг другу, чем поделиться, да и поучиться у коллег они всегда готовы. По словам Патимат Омаровой, заместителя министра по делам молодежи Республики Дагестан, в ее родных местах за период пандемии добровольцев стало на порядок больше. Еще до того, как планету захватил опасный вирус, кураторы молодежного движения в республике предполагали, что на исходе 2020-го количество волонтеров возрастет с девяти тысяч примерно до одиннадцати. А на сегодня их уже больше 22 тысяч, и небольшой Дагестан оказался на третьем месте по количеству наград, полученных от президента России за акцию «Мы вместе». Волонтеры этой северокавказской республики во время первой волны пандемии доставили землякам более 120 тыс. продуктовых наборов. Набирает обороты движение автоволонтеров. Добровольцев за рулем уже около четырех сотен. Как следствие, появилась акция «Подвези врача», когда медиков по рабочим местам развозят бесплатно. Очень интересно и такое направление, как психологическое волонтерство с участием профессиональных психологов. Так, одна из волонтеров серебряного возраста, в прошлом врач, разговаривала с заболевшими коронавирусом по телефону, подбадривала людей и многим в буквальном смысле помогла выжить.

Однако и дагестанские волонтеры, и их коллеги из других республик Северного Кавказа (прибывшие на форум, по понятным причинам, в количестве ограниченном), приехали в Пятигорск, чтобы перенять богатый опыт именно у волонтеров-медиков Ставропольского края, и Пятигорска в частности. Особое место в программе занимало так актуальное на сегодня виртуальное общение… Что касается пятигорчан, их добровольческая работа также отмечена на уровне руководства страны. Жители курортного региона в полной мере ощутили на себе благое действие все той же акции «Мы вместе». На всеобщее обсуждение волонтеры-медики вынесли и другие свои проекты. Один из них, рожденный в Пятигорске, под названием «Оставайся сама собой», направлен на психологическую помощь женщинам с онкологическими заболеваниями. Этот проект вышел в финал всероссийских конкурсов «Доброволец России» и «Доброволец мечты».

Любовь Хенкина, координатор всероссийского движения волонтеров-медиков и координатор акции «Мы вместе» в Ставропольском крае, рассказала и о новых идеях общественной организации, связанных с новогодними чудесами, исполнение которых под силу только людям с добрыми сердцами. Речь, конечно же, о самих волонтерах и их помощниках. А желания будут загадывать дети с ограниченными возможностями здоровья… Так что очень скоро все мы с вами станем свидетелями новогодней сказки, которая на наших глазах превратится в явь…

В рамках заседания состоялось награждение благодарственными письмами лучших волонтеров СКФО и конкурс, победители которого в процессе дружеского прямого эфира получили заслуженные призы. Кроме того, добровольцы посчитали ресурсы, направленные на реализацию новых масштабных проектов, обогатились свежими идеями и интересным опытом.

Тем временем

Участники форума получили мастер-класс от руководителя автономной некоммерческой организации Ставропольского края «Старость в радость» Татьяны Васильевой, разработавшей множество уникальных методик по работе с пожилыми людьми. Тема особенно важна в период пандемии, ведь на горячие линии волонтерам зачастую поступают заявки от людей с весьма непростым характером. В ходе мастер-класса на тему «Конфликт: нападение или самооборона» волонтеры-медики приобрели навыки, позволяющие оптимизировать работу с пожилыми людьми.

Из первых уст

Любовь Хенкина, координатор всероссийского движения волонтеров-медиков и координатор акции «Мы вместе» в Ставропольском крае:

— Наш форум проходит с соблюдением всех ограничений, выдвинутых Роспотребнадзором. А большая часть ребят принимает в нем участие в режиме он-лайн. Это в том числе волонтеры из других регионов страны и даже Ямало-Ненецкого округа. Мы решили поговорить о том, чему нас научила пандемия, чтобы наше движение приобрело масштабы округа. Наша деятельность не должна ограничиваться местом нашей дислокации. Ведь и акция «Мы вместе» получилась такой успешной потому, что охватила сразу всю страну.

Наталья Адаева, начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества аппарата ПСК:

— Волонтеры-медики – как центр притяжения, вокруг которого сплотились многие общественные организации Ставропольского края. Их деятельность достойна подражания. Молодцы. Вот и новая акция, которую придумали в Пятигорске, вызывает искреннее восхищение. Это продолжение проекта «Дерево желаний», который был представлен в начале осени на инклюзивном балу в рамках праздничных мероприятий к юбилею города. Я тоже принимала в нем участие. А желания у ребят разные и вполне осуществимые. Допустим, дети мечтают побывать на кондитерской фабрике или покататься на лошадях… У нас уже появились наработки, как эти мечты воплотить. Роль добрых волшебников могут примерить на себя взрослые люди. Уверена, среди ставропольцев таких найдется немало. А главное, эту общественную инициативу поддержал губернатор Владимир Владимиров. Будет здорово, если она распространится по всему краю и за его пределы…

Екатерина Ворожба, волонтер-медик в Ессентуках и Пятигорске:

— На форум волонтеров приехали ребята со всех республик СКФО. Дружная семья форумчан образовалась буквально за сутки – тренинги, обсуждения, общение… У волонтеров жизнь вообще интересная. Некоторые приходят к нам для каких-то дополнительных баллов в личном деле или карьерного роста. А мне просто очень нравятся наши ночные посиделки, общение, в том числе и с детьми, которым нужна помощь. Ребята с ограниченными возможностями здоровья особенно нуждаются в друзьях. С удовольствием откликаются на все наши предложения, участвуют в мастер-классах, репетициях, развивающих программах. Наблюдать за тем, как наши подопечные становятся счастливыми – само по себе чудо!

Патимат Омарова, заместитель министра по делам молодежи Республики Дагестан:

— Для нас очень важно принимать участие в этом форуме и работе круглого стола, посвященного медицинскому добровольчеству в период пандемии. Наши волонтеры-медики — 520 человек — работали и продолжают работать и в красной, и зеленой зонах ковид. Сегодня мы хотим обменяться практиками с коллегами, и, конечно же, нам очень важен их опыт. С координатором движения в Ставропольском крае Любовью Хенкиной нас связывают очень теплые дружественные связи. А дружба, которая возникает между отдельными людьми, должна сплотить всех единомышленников.