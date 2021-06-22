Серебро первенства России у пятигорчанина Армена Агаяна

Пятигорский дзюдоист Армен Агаян стал серебряным призером юниорского первенства страны. Соревнования в Мурманске собрали около 500 сильнейших молодых спортсменов из 50 регионов России. Среди участников — 125 мастеров спорта и 27 кандидатов в мастера. Северо-Кавказский федеральный округ представил одну из самых многочисленных делегаций дзюдоистов, она же оказалась одной из самых успешных.

В весовой категории 73 кг воспитанник пятигорского клуба дзюдо «Олимпиец» уверенно поднялся на вторую ступень пьедестала почета. Наш дзюдоист успешно набирает форму после перенесенной травмы. В настоящее время Армен живет и тренируется в Санкт-Петербурге, но подготовку к важным стартам нередко проводит дома, в Пятигорске. Кстати, медаль первенства России среди юниоров — серьезный этап отбора в сборную страны для участия в первенстве Европы.