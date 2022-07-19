Сергей Безруков предложил установить в Пятигорске еще один памятник Лермонтову.

Народный артист России, актер театра, кино и телевидения, режиссер, сценарист, продюсер и музыкант нашел в своем плотном летнем графике время для визита в наш город-курорт. Сергей Безруков встретился с главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым и директором Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова Ириной Сафаровой. Гость поделился свежей идеей.

— Я всегда с любовью и пиететом относился к Михаилу Юрьевичу Лермонтову, — признается артист. — Очень трогают его образы, герои. С каждым у меня история своя. Пусть с Печориным не сложилось, зато впереди — Арбенин, готовлю эту роль. Лермонтов не отпускает, это тема необъятная. И, конечно, попадая в Пятигорск, сразу иду по памятным лермонтовским местам.

В этот визит Сергей Витальевич успел не только побывать у подножия Машука, на территории Некрополя, но и предложить пятигорчанам новый проект. Речь идет о памятнике, скульптурной группе – и не вполне обычной. По словам Безрукова, любой памятник – это прежде всего эмоция. Есть классические, хорошо знакомые, привычные всем монументы. Но должны «рождаться» и новые – яркие, талантливо выполненные, передающие нерв и настроение. Именно такой, по мнению Сергея Безрукова, вполне может появиться в Пятигорске – городе, с которым судьба и творчество Лермонтова связаны неразрывно. Артист считает, что скульптура должна запечатлеть момент сразу после рокового выстрела на дуэли — лежащий на земле человек, поэт и смерть, непоправимость и неотвратимость случившегося, судьба, боль, прерванный полет. Вдохновением к этой идее послужила знаменитая «Пьета» («Оплакивание Христа») Микеланджело.

— Это ощущение дыхания, которое ускользает, и грозы, которая скоро прольется, — поделился эмоциями Сергей Безруков. — Чтобы люди, видя этот памятник, каждый раз заново переживали момент того, что произошло там и тогда. Чтобы воспринимали Лермонтова как родного и близкого человека. Чтобы был лишний повод перечитать его строки. Я уже переговорил с Академией Глазунова, мою идею поддержало руководство, молодые художники готовят эскизы, я сам могу продвигать данный проект. Думаю, этот памятник может стать новым знаковым местом в Пятигорске!

Дмитрий Ворошилов высоко оценил предложение.

Впрочем, по словам главы города, это только самое начало пути. Предстоит проработать еще множество деталей – как художественных, так и технических. Поднять исторические документы и обсудить тему с краеведами и искусствоведами.