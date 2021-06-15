Сезон открыт, айда купаться!

День России-2021 в Пятигорске запомнится горожанам и гостям курорта небывалым количеством увлекательных мероприятий. Без сомнений, ярких оттенков празднику прибавило открытие купального сезона на Новопятигорском озере. И не только традиционным фестивалем красок, но и состязанием среди пятигорских шашлычников, пенной вечеринкой, веселыми конкурсами, интеллектуальными играми для ребят и взрослых, показательными выступлениями спортсменов, замечательным концертом местных знаменитостей и, конечно же, необычным выходом Нептуна ты.

Переменчивый июньский метеопрогноз уже успел внести коррективы в официальный старт пляжного сезона. Открытие, как известно, переносилось из-за ливня. Вот и в воскресенье 13 июня пятигорчане с тревогой поглядывали на небо. Однако опасения были напрасны. Ближе к обеду распогодилось и выглянуло солнышко.

— После затяжных дождей у нас настоящий летний праздник! Надеюсь, погода скоро наладится окончательно, и больше ничего не помешает нам насладиться отдыхом у любимого водоема, — отметил, обращаясь к зрителям, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Новопятигорское озеро готово и ждет всех. Желаю гостям сегодняшнего праздника получить настоящую «перезагрузку», мощный заряд самых ярких впечатлений и летнего настроения!

Само открытие сезона глава объявил, как только получил соответствующие символы — трезубец и капитанскую фуражку — от повелителя морей, рек и океанов Нептуна. Тот прибыл в сопровождении свиты. Подводную нечисть с блеском изобразили байкеры из мотоклуба «Фрирайдер», въехавшие на своих мотоциклах на площадку перед сценой в облаках разноцветного дыма. Эх и хороши были русалки, которые, сбросив хвосты, превратились в длинноногих манекенщиц. Что ни говори, нигде в мире таких красавиц, как в Пятигорске, не найти!

А какие таланты взращивают на пятигорской земле! Аплодисментов для лучших творческих коллективов города публика не жалела. И те — хореографическая школа «YOULA», ансамбли «Элегия», «Авангард» и «Топотуха», студии «Держи ритм» и «Виваче», театр танца «Эдельвейс», команды «100 ways», «Сцена кидс» и другие – выкладывались по полной.

Да и где еще знают толк в настоящем шашлыке, если не на Кавказе, в столице СКФО? Среди участников конкурса – и «шефы» со стажем, и молодежь. Запахи жареного на углях мяса разлетались по округе. А кое-кто приготовил целого ягненка на вертеле. Другой участник представил на суд жюри и зрителей (а на дегустацию пригласили и представителей от публики), курицу особой обжарки, третий — люля-кебаб… Фантазии приготовления мяса на огне и гриле не ограничивались. Отличались разнообразием и фирменные маринады, и соусы, приготовленные по особым рецептам. При подведении итогов учитывались также организация рабочего процесса, мастерство и техника приготовления, эстетичность, оригинальность подачи, внешний вид и, конечно, вкусовые качества блюда. Но вкусы-то у людей разные! Так что проигравших не было. Имена победителей озвучили без обид. А параллельно провели состязания среди любителей кваса и сосисок. В довесок — музыкальную викторину в формате «Угадай мелодию» (главным организатором фестиваля «Удачный шашлык» выступило Радио «Дача»). Отличники физподготовки померялись силами, умники и умницы – посостязались на интеллект в игре «Мозгобойня». Экстриму поддали воздушные гимнасты. Да и команда «Игры с огнем» со своим «зажигательным» шоу адреналина прибавила. А о призах для участников веселых эстафет и флешмобов позаботились спонсоры

Пены тоже хватило на всех. Особенно хорошо легла она на перемазанных разноцветными красками Холи участников пенной вечеринки. Заодно и очистились перед большим концертом с участием скрипача Павла Дедера, исполнительницы джазовых композиций дивы Анастасии Исаевой, участницы телепроектов «Голос» и «Песни» Аиды Тлиашиновой, кавер-группы «ID BAND» и диджея Reekey.