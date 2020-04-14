Сезон по волейболу завершен досрочно из-за пандемии

Президиум Всероссийской федерации волейбола принял решение досрочно закончить сезон из-за пандемии коронавируса. Чемпионат страны в высшей лиге среди мужчин выиграл кисловодский клуб «Трансгаз Ставрополь», сообщается на официальном сайте Министерства физкультуры и спорта Ставропольского края.

Во втором по значимости отечественном эшелоне участники успели сыграть в предварительном раунде семь туров из девяти. Пальму первенства с первых матчей захватила дружина из Кисловодска, которая в итоге отпраздновала 23 победы и потерпела всего пять поражений, набрав 55 очков. В результате нашим землякам были присуждены награды высшей пробы.

– Сезон прошел успешно, я очень доволен, – отметил главный тренер клуба «Трансгаз Ставрополь» Юрий Лисицкий. – Первоначально мы рассчитывали на место в призовой тройке, но, несмотря на очень скромный бюджет, добились максимального результата и впервые в истории стали победителями чемпионата в высшей лиге, завоевал при этом путевку в суперлигу. Считаю, что победили мы заслуженно. Секрет успеха прост – мы показывали в нынешнем сезоне настоящую командную игру: у нас нет в составе звезд, однако налажено взаимодействие и взаимопонимание в линиях. Специалисты также отмечали нестандартную игру нашей команды.

– На Ставрополье всегда были богатые волейбольные традиции, достаточно вспомнить, что воспитанниками кисловодского спорта являются два олимпийских чемпиона Лондона-2012: Сергей Гранкин и Алексей Обмочаев, – подчеркнул исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Ставропольского края Владимир Янушкин. – Однако на клубном уровне у нас больших достижений не было, ранее выше шестого места в дивизионе «А» высшей лиги «газовики» не поднимались. И вот наконец-то команда из Кисловодска стала чемпионом высшей лиги – это первый большой успех в истории нашего волейбольного коллектива, но, будем надеяться, не последний.