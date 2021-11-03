«Шаг в историю» в Пятигорске

В Пятигорске полным ходом идет реализация культурно-просветительского проекта «Шаг в Историю», разработанного командой Фонда культурного развития региона Кавказских Минеральных Вод @fkrkmv26 и получившего поддержку Фонда президентских грантов.

В осенние октябрьские дни, важные для жителей нашего города, как дни памяти М.Ю. Лермонтова, пятигорские школьники смогли посетить тематическую экскурсию, посвященную этому гению русской литературы.

Интерактивная экскурсия, представляет собой аудиоспектакль из двух взаимосвязанных частей: первая часть построена, как следствие по делу реальной дуэли между М.Ю. Лермонтовым и Н.С. Мартыновым, а вторая содержит отрывок из романа «Герой нашего времени», рассказывающий о дуэли литературной — между Печориным и Грушницким. В разработке и записи аудиоэкскурсии принимали участие известные сценаристы, режиссеры и ведущие актеры знаменитых театров России. Всего, в рамках реализации проекта за период с 14 по 29 октября 2021 года, было проведено более 15 экскурсий, которые посетили более 350 учеников разных школ Пятигорска.

Маршрут экскурсии проходил по Машукскому лесопарку от «Места дуэли М.Ю. Лермонтова» до Провала. Неспешная часовая прогулка в природных декорациях и сочетание современных технологий (радионаушников с объемным звучанием), позволяли ребятам полностью погрузиться в прослушиваемый материал и представить себя участниками тех событий.

Такой нестандартный подход к изучению тем школьной программы положительно оценили как школьники, так и преподаватели. Следующими на очереди маршруты по изучению природных особенностей Пятигорья и разбор трагических событий, происходящих в нашем городе в годы Гражданской войны.