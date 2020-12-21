Шахматному павильону быть?

Многие жители и гости прекрасного Пятигорска очень довольны тем, как преобразился «Цветник». Исторический парк обрел новую жизнь. Однако осталась в нем одна деталь, которая портит внешний вид уютного курортного города: зияющая дыра на месте сгоревшего в 80-годы прошлого века Шахматного павильона, которыйеще помнят старожилы.На месте пепелища долгое время был пустырь, обнесенный ограждениями. Сейчас участок задекорирован баннером, который, конечно, не скрывает печальной пустоты.

Однако у этого участка парка появился шанс на то, чтобы снова стать местом культурного притяжения людей. Шахматный павильон решили восстановить! Занимается этим вопросом депутат Думы Ставропольского края Алексей Раздобудько. На днях на месте будущего строительства он, а также разработчики проекта встретились с пятигорчанами для того, чтобы услышать мнение горожан о предстоящих работах.

— По инициативе главы города Дмитрия Ворошилова мы проводим публичные обсуждения проекта именно здесь и именно в таком формате, — подчеркнул депутат Думы Ставропольского края Алексей Раздобудько. — Дискуссия абсолютно открытая. Вопросов много, постараемся ответить на все.

О новом проекте

Итак, каким будет новое строение? АлексейРаздобудько рассказал, что восстановленный павильон станет всесезонной «мультикультурной площадкой»: помещение будет использоваться для художественных выставок, творческих встреч, театральных постановок, выступлений музыкантов и других культурных событий.

Конечно, большое значение имеет внешний вид павильона. Ведь необходимо именно возродить облик прекрасной, кружевной конструкции и, конечно, стилистически гармонично вписать ее в уже сложившуюся новую архитектурную картину«Цветника».

Каким же будет Шахматный павильон? Новая конструкция представляет собой одноэтажное здание со скатной кровлей, без фундамента, без подвала и лишней нагрузки на грунт – во избежание давления на почву, чтобы не навредить минеральным источникам, это в первую очередь. В качестве строительных материалов выбрали облегченные бетонные конструкции. С внешней стороны они будут обшиты деревом, так как прежний павильон был деревянным.

Но в первую очередь придется укрепить подпорную стену бетоном. Из-за увеличившейся на нее нагрузки она стремительно разрушается. Из бетона будет выполнена и плита, которая станет служить основанием для нового павильона.

Мнения горожан

Выразить собственную точку зрения, внести замечания и предложения пришли многие горожане. Высказаться смогли все желающие. Звучалии «за», и «против».Кто-то говорил, что возрождать павильон надо именно деревянным и не делать его застекленным. Звучало мнение, что его вообще не нужно строить – посадить там деревья, поставить лавочки и дело с концом. Многие, наоборот, были довольны новым проектом. Некоторые выражали сомнения в законности ведения строительных работ здесь. В итоге обсуждение затянулось на несколько часов.

— Это станет логичным завершением формирования архитектурной среды «Цветника», — считаетзаведующий сектором природы и археологии Пятигорского краеведческого музея Сергей Савенко.

Неожиданно оказалось, что в дискуссии принимает участие человек, исторически значимый для этого места: искусствовед Людмила Подколзина. Именно ее отец, инженер-строитель Олег Федюшин, в 50-х годах прошлого века принимал участие в проектировании старого деревянного Шахматного павильона.

— Я обрадовалась, когда узнала, что павильон будут восстанавливать, — призналась Людмила Олеговна. — Это такой кусочек нашего прошлого, с детства его помню. Но как это будет исполнено — вот что важно. С недоверием отношусь к новоделу, ведь знаю: чтобы восстановить что-то по-настоящему, нужны знания, опыт, средства. Надеюсь, здесь все это будет. Ведь сама идея замечательная.

Проект Шахматного павильона уже был представлен на суд Общественного и Градостроительного советов Пятигорска, где заслужил положительную оценку как архитектурного сообщества, так и городской общественности.

Исторические данные

История Шахматного павильона началась в середине прошлого столетия. В мае 1954 года в западной части парка «Цветник», на месте бывшего Кумысного павильона, построенного еще в конце XIX века, была сооружена большая деревянная галерея-читальня по проекту инженера Громовой. Павильон был предназначен не только для чтения, но и для настольных игр. Именно поэтому позже объект стал называться Шахматным павильоном. Выстроен он был из дерева, светлая резная конструкция использовалась только в теплое время года.