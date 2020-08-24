Шахматный павильон в «Цветнике»хотят возродить. Однако, одобряя проект, члены Совета подчеркнули: важно, чтобы «новый старый» павильон гармонично вписался в архитектурное пространство парка. Новаторских решений здесь не нужно, главное — воссоздать исторический облик.

Как пояснил, представляя проект на суд Общественного совета, депутат краевой Думы Алексей Раздобудько, легкая конструкция будет стилистически повторять облик старого резного павильона, который хорошо помнят старожилы Пятигорска. Деревянная галерея-читальня была открыта в 1954 году на месте бывшего Кумысного павильона, построенного еще в конце XIX века.

В 80-х здание полностью сгорело, на месте пепелища долгое время был неприглядный пустырь, обнесенный временными ограждениями. В настоящее время участок задекорирован баннером, имитирующим клумбу и каменную подпорную стену. Восстановленное помещение, по словам Алексея Раздобудько, будет использоваться для художественных выставок, творческих встреч, выступлений музыкантов и других культурных событий.

В целом Общественный совет идею одобрил, но отметил: все работы должны вестись под строгим контролем службы технадзора. А предварительно проект обязательно нужно обсудить на Градостроительном совете и публичных слушаниях. Только тогда возрожденный Шахматный павильон сможет стать, по словам председателя Думы города Людмилы Похилько, «эффектной точкой масштабного благоустройства «Цветника».