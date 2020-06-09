Шить маски правильно

Провести время с пользой и удержать внимание детской аудитории решил коллектив пятигорского Дворца детского творчества, уходя в конце марта на самоизоляцию. Педагоги и сотрудники организации дополнительного образования активно стали развивать свою страницу в социальной сети Инстарам – популярной среди молодежи онлайн-площадке. Удаленные занятия и мастер-классы сразу заинтересовали воспитанников кружков и секций ДДТ, а затем и учеников школ города, молодых дизайнеров и других творческих личностей. В итоге количество подписчиков за пару месяцев увеличилось в разы.

Приятным бонусом к такой онлайн активности стала победа коллектива Дворца детского творчества в краевом конкурсе на лучшую защитную маску, организованном нашими коллегами – газетой «Ставропольская правда».

Творческое состязание было объявлено 1 апреля. Своим читателям «Ставрополка» предложила не только сшить защитные маски, но и снять сам процесс и его результат на видео или фото.

Так получилось, что как раз примерно в этом время в аккаунте ДДТ прошел мастер-класс по изготовлению дизайнерских масок от профессиональной швеи Галины Бубутейшвили. Она работает во Дворце, шьет костюмы для местного детского театра, юных артистов танцевальных и вокальных секций.

Еще в начале самоизоляции, когда руководство ДДТ закупило марлю, она изготовила маски для всего коллектива. А потом уже по собственной инициативе сшила 100 эксклюзивных дизайнерских защитных масок и подарила их коллегам. Так и родилась идея научить шить такой полезный и необходимый нынче «аксессуар» воспитанников Дворца детского творчества и всех подписчиков страницы.

Мастер-класс записали на видео, смонтировали ролик и выложили в сеть. А заодно и приняли участие в краевом конкурсе. На выбор предлагалось 3 номинации: «Шьем красиво!», «Шьем много!» и «Шьем правильно!». Именно в последней наш Дворец детского творчества занял первое место. И получил заслуженную награду — швейную машинку.

Всего «Ставропольская правда» получила около 400 историй, писем, фотографий и видеороликов, рассказывающих о творчестве в рамках самоизоляции. В одной из трех номинаций победили пятигорчане – коллектив Дворца детского творчества.

— Мы не рассчитывали на победу, просто хотели поделиться полезными знаниями. Но когда узнали, что заняли 1 место, очень обрадовались. Если честно, переживали, что на самоизоляции потеряем связь с детьми, но оказалось наоборот – интерес ребят только возрос к нашим занятия. Пока в режиме онлайн, но мы надеемся, что совсем скоро сможем вернуться к нормальной жизни. Очень скучаем по нашим подопечным. Есть идея даже открыть новый швейный кружок, раз детям это интересно, — прокомментировала Карина Оганова, директор Дворца детского творчества.