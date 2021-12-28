«Школа КВН» Проходит в Пятигорске

Юмору можно научить — в этом уверен редактор «Премьер Лиги КВН» и «Детской лиги КВН» на Первом канале Владимир Костур. В Пятигорске, в рамках «Школы КВН» он проводит мастер-классы для юных квнщиков столицы СКФО, а также Лермонтова и КЧР.

«Ребята пытливые. Им интересно. В Пятигорске я впервые и могу сказать, что здесь высокий уровень детского КВНа. Начнём с того, что победители первой Детской лиги КВН — команда » Пятигорская четвёрка» — отсюда. И с тех пор регулярно из Ставропольского края появляется какая-то интересная команда. Здесь высокая планка и это хорошо», — сказал Владимир.

Владимир Костур учит ребят сочинять шутки, применять местный колорит, вести себя на сцене, искать нужные перебивки.

«Юмор — это тоже мышца, которую нужно тренировать и можно развивать таким образом. Главное, чтобы ребята хотели учиться. Я не очень люблю теорию, она доступна. Предпочитаю направлять ребят, опираясь на их же мысли», — подчеркнул Владимир.

Администратор Пятигорской Лиги КВН Наталья Кошель рассказала, что за три дня ребята в «Школе КВН» получают бесценный практический опыт. Задача — выпустить на сцену всех, кто хочет играть в КВН: подготовить новичков и повысить квалификацию опытных команд. Всего в проекте принимают участие порядка 60 школьников. Будут сформированы 7-9 команд. Фестиваль состоится 30 декабря.