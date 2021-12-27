Школьник получил в подарок возможность управлять трамваем

Мечты сбываются! Школьник из Пятигорска получил необычный новогодний подарок — возможность побывать в роли водителя трамвая. Конечно, и вагон для этого выбрали особый – самый нарядный! А началась история с шара-открытки на Елке желаний, установленной в здании правительства края. В каждом таком шаре – новогодняя мечта ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Одну из открыток снял с ветки председатель Ставропольской краевой Думы Николай Великдань. И узнал, что 10-летний Никита Гурченков из Пятигорска мечтает проехать в трамвае по предновогодним улицам родного города – но не в качестве обычного пассажира, а в роли вагоновожатого! После переговоров с руководством предприятия «Городской электрический транспорт Пятигорска» стало ясно: задуманное обязательно сбудется. И вот Никита в кабине водителя трамвая.

Под чутким руководством взрослых осваивает искусство управления вагоном. Заодно слушает увлекательный рассказ: как устроен трамвай, как распределяются вагоны по маршрутам, кто занимается ремонтом пути и отвечает за бесперебойное энергоснабжение контактной сети… Необычный мастер-класс ведет начальник трамвайного депо ГУП СК «Горэлектротранспорт» Анатолий Захаренко. Напомним, Елка желаний стоит и в администрации Пятигорска, на 7 этаже. Время еще есть, шары-открытки на ветках еще остались! Почувствовать себя добрым волшебником, подарить настоящее чудо и исполнить мечту мальчишки или девчонки может каждый.