Школьникам напомнили о ПДД

В Пятигорске начальник Госавтоинспекции города Александр Емец в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и правонарушений с участием несовершеннолетних встретился с учащимися школ №№ 6 и 8.

Александр Николаевич рассказал школьникам о важности соблюдения Правил дорожного движения. Ребята узнали о том, как правильно переходить проезжую часть, где следует играть в подвижные и спортивные игры, кататься на велосипеде и о том, что Правила запрещают детям младше 14 лет выезжать на велосипеде на дороги общего пользования.

Затронул начальник ГИБДД и немаловажную тему использования световозвращающих элементов на одежде. Полицейский посоветовал обязательно носить их,чтобы быть заметнее на дороге в темное время суток. В завершении встречи школьникам были продемонстрированы видеоролики и мультфильмы на тему безопасности дорожного движения.