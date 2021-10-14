Школьники уходят на осенние каникулы досрочно — с 23 октября

Такое решение, на основе рекомендаций Роспотребнадзора, принял краевой координационный совет по борьбе с COVID-19. Каникулы продлятся две недели — до 7 ноября. Кроме того, особое внимание в этот период в Пятигорске уделено вакцинопрофилактике гриппа — как среди взрослого населения, так и среди детей. Как подчеркивают специалисты, недооценивать врага нельзя, грипп – высококонтагиозное заболевание, особо опасен он своими осложнениями, и беспечное отношение к собственному здоровью может обернуться серьезными проблемами. Уже завтра в город поступит партия детской вакцины против гриппа, и с понедельника в медицинских кабинетах школ медики начнут иммунизацию (безусловно, только заручившись письменным согласием родителей!) Коснется это и классов, которые сейчас переведены на дистанционный формат обучения, — на сегодняшний день таких в Пятигорске три.