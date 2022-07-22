Школьница из Пятигорска – призер международного фестиваля патриотической песни «Автомат и гитара, пусть память говорит»

Это один из самых крупных и значимых военно-патриотических песенных конкурсов в масштабах страны, проводится музыкальный турнир уже в одиннадцатый раз. В этом году на конкурс было принято 180 заявок из всех уголков России – от Ханты-Мансийского округа до Крыма. Финалистов пригласили в Омск, где они представили свое творчество в рамках большой концертной программы. Компетентное жюри долго не могло определить призеров, так как в этом году количество участников было рекордным, а песни по-настоящему сильными – и каждый конкурсант был достоин победы. Пятигорчанка Мария Бакуменко, ученица МБОУ СОШ № 27, исполнила песню «Ровесники» и не оставила равнодушным ни одного члена жюри! В своей возрастной категории девушка заняла третье место. Организаторами конкурса «Автомат и гитара» выступили ветеранская организация «Боевое братство», Пограничное управление ФСБ России по Омской области, местный Центр военно-патриотического воспитания молодежи и другие объединения и организации.