Школьница из Пятигорска – призер международного фестиваля патриотической песни «Автомат и гитара, пусть память говорит»

Июль 22, 2022 Главные новости, Образование, Пятигорская Правда 0 181

Это один из самых крупных и значимых военно-патриотических песенных конкурсов в масштабах страны, проводится музыкальный турнир уже в одиннадцатый раз.   В этом году на конкурс было принято 180 заявок из всех уголков России – от Ханты-Мансийского округа до Крыма. Финалистов пригласили  в Омск, где они представили свое творчество в рамках большой концертной программы. Компетентное жюри долго не могло определить призеров, так как в этом году количество участников было рекордным, а песни по-настоящему сильными – и каждый конкурсант был достоин победы. Пятигорчанка Мария Бакуменко, ученица МБОУ СОШ № 27,  исполнила песню «Ровесники» и не оставила равнодушным ни одного члена жюри! В своей возрастной  категории девушка заняла третье место. Организаторами конкурса «Автомат и гитара»  выступили  ветеранская организация  «Боевое братство», Пограничное управление ФСБ России по Омской области, местный Центр военно-патриотического воспитания молодежи и другие объединения и организации.

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