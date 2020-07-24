Школы и детсады готовятся к 1 сентября

Последняя декада июля и весь август — время активной подготовки образовательных учреждений города к новому учебному году. Новый кабинет ритмики откроется в лицее № 20, кроме того, здесь полным ходом идет ремонт пищеблока. Заасфальтирован двор в школе № 1, в школе № 16 полностью преображается второй этаж, а в лицее № 15 — столовая. В школе № 28 уже заменили водопроводные и канализационные трубы, сейчас кардинально обновляют кабинет ИЗО, устанавливают систему цифрового видеонаблюдения. А в детсадах № 4 «Солнышко» и №34 «Родничок» работают над созданием универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов. Расширяют дверные проемы, монтируют пандусы, переоснащают санитарные комнаты.