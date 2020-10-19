Шпаги звон…

Октябрь 19, 2020 Главные новости, Пятигорская Правда, Спорт 0 59

Анна Ляхова стала лучшей на всероссийских юниорских соревнованиях по шпаге, в которых приняли участие более восьмидесяти фехтовальщиц. Напомним, тренер спортсменки — Александр  Быхун. Прошлый сезон Анна Ляхова завершила еще в конце января, не сумев пробиться в состав юниорской сборной России на первенство Европы. Впоследствии из-за пандемии коронавируса в спортивный календарь были внесены коррективы: часть спортивных мероприятий отменили, часть перенесли.

В настоящее время сезон для юниоров и взрослых шпажистов возобновился. И этот сезон Анна Ляхова начала с победы. Пятигорчанка последовательно обыграла  четырех москвичек: Милен Бавуге Хабиману – 15:13, Екатерину Колбеневу – 15:10, Анну Гзюнову  – 14:13 и Айзанат Муртазаеву – 15:12.

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