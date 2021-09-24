Штандарт вручен

В Пятигорске главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил личный штандарт командующему Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-лейтенанту Сергею Захарову. В торжественном мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка, высшие чины духовенства округа, главы городов Кавказских Минеральных Вод, ветераны войск правопорядка и офицеры управления территориального объединения ведомства.

— Среди воинских ритуалов вручение личного штандарта занимает особое место, — отметил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов. — Вступление в должность Сергея Захарова стало объективным признанием его ратных заслуг, профессионального опыта и авторитета, приобретенного за годы безупречной службы в войсках правопорядка. Уверен, что и на этом ответственном посту Сергей Юрьевич приложит максимум усилий для поддержания высокой боеготовности частей, соединений и территориальных органов Росгвардии. Глава ведомства также напомнил, что Северный Кавказ был и остается одним из важнейших регионов, развитию которого государство уделяет особое внимание. И динамика развития округа напрямую связана с обеспечением безопасности, созданием условий для мирного созидательного труда. Виктор Золотов высоко оценил результаты, достигнутые в борьбе с терроризмом и экстремизмом на Кавказе, чему в значительной степени способствовала эффективная работа Объединенной группировки войск (сил) во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и региональными органами власти.

Позитивные изменения в жизни и развитии Северного Кавказа последних лет отметил и полпред Президента РФ в СКФО Юрий Чайка:

— Главные приоритеты на текущий момент — повышение темпов социально-экономического развития регионов, входящих в состав округа, привлечение инвестиций, рост политического потенциала. В этой связи крайне важна целенаправленная и эффективная работа Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. Желаю всему личному составу округа здоровья, мира и новых успехов в благородном деле служения Отечеству.

Завершилось торжественное мероприятие вручением государственных наград и благодарственных писем отличившимся военнослужащим. Справочно: Захаров Сергей Юрьевич родился 19 августа 1967 года в г. Челябинске-65. В 1988 г. окончил Саратовское высшее военное командное училище, в 1999 г. — Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации, в 2018 г. — Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Проходил военную службу в должностях: с 1988 по 1995 гг. — командира взвода, командира учебного взвода, командира учебной роты, начальника штаба — заместителя командира отдельного специального моторизованного батальона; с 1995 по 2003 гг. — командира учебного батальона, заместителя командира полка, начальника штаба — заместителя командира полка, начальника оперативного отделения — заместителя начальника штаба дивизии; с 2003 по 2018 гг. — командира полка, начальника штаба — заместителя командира дивизии, командира дивизии; с 2018 по 2021 гг. — первого заместителя командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации. Указом Президента Российской Федерации от 7 июня 2021 г. № 342 назначен на воинскую должность командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации. Воинское звание «генерал-лейтенант» присвоено Указом Президента Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. № 595. Участник боевых действий. Награжден орденом «За военные заслуги», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалями «За отвагу», Суворова.