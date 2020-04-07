Штрафы за просрочку оплаты ЖКУ отменены до конца года

Это позволит снизить финансовую нагрузку на получателей услуг ЖКХ в связи с временными мерами, направленными на противодействие распространению COVID-19.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах».

— Для всех жителей нашей страны независимо от их доходов мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги – газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут. При этом не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт и платы за жилье. Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления и до 1 января 2021 года. Кроме того, эти месяцы будут исключены и из расчета межповерочного интервала для приборов учета, — сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Документ вступит в законную силу после официального опубликования.

— Соответствующие поручения уже доведены до ресурсоснабжающих предприятий края и регионального фонда капитального ремонта, — комментирует министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Марченко.