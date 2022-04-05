Сила и красота в движении

Первенство Ставропольского края по фитнес-аэробике завершилось в Пятигорске. Соревновались 70 участников из Столицы СКФО, Ставрополя и станицы Зольской.

Спортсмены выявляли лучших в четырех возрастных категориях: 14-16, 11-13, 8-10 лет и впервые в возрастной категории 4-6. Турнир определил лучшие команды, которые отправятся на чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике. Защищать честь Ставропольского края поедут: «Конфетти» (11-13 лет, дисциплина аэробика); «Ритм» (14-16 лет, аэробика); «Монстер Хай» (14-16 лет, петит-аэробика).