День России, который мы отмечаем 12 июня, — замечательный повод не только для мероприятий развлекательных, но и для серьезных размышлений. «В дружбе народов – сила России» — так обозначили организаторы тему круглого стола, который состоялся в центральной городской библиотеке Пятигорска накануне праздничной даты.

Для обсуждения не теряющих актуальности вопросов директор Дома национальных культур Юлия Мальцева пригласила ученых, священнослужителей, политиков. В их числе – председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин, председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько, муфтий Ставропольского края Мухаммад-хаджи Рахимов, иерей, помощник благочинного Пятигорского округа Евгений Калинин, директор института-филиала РАНХиГС Азамат Тлисов, руководители национально-культурных объединений, молодежные лидеры Пятигорска

Тон конференции в приветственном слове задала Людмила Похилько – главный вдохновитель идей, направленных на сохранение мира и стабильности в многонациональном городе. Она напомнила собравшимся слова Президента РФ Владимира Путина: «Наша сила – в единстве!». Эту мысль поддержали и остальные выступавшие. В работе круглого стола также приняла участие директор ЦБС Пятигорска Флоренс Орлова и — в режиме видеосвязи – представители властных структур и общественные деятели Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана. С нескрываемым интересом прислушивалась к аргументам старших, подкрепленных статистикой и фактами, студенческая молодежь. Именно этим ребятам и девушкам предстоит сохранить и преумножить традиции добрососедских отношений во имя благополучия и процветания нашей великой Родины под названием Россия.