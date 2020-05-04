Символ Победы накануне праздника

Традиционная акция «Георгиевская лента», приуроченная к празднованию Дня Победы, в этом году проходит в необычном формате. Из-за пандемии коронавируса молодежные активисты вынуждены раздавать символ праздника не на городских улицах, в парках и скверах всем прохожим, как в прошлые годы, а передавать на действующие в условиях карантина предприятия, а также вручать водителям, въезжающим в Пятигорск через контрольно-пропускные пункты.

Акция в столице СКФО, как и по всей России, стартовала в понедельник 4 мая. Организаторами мероприятия в Пятигорске выступают специалисты отдела по делам молодежи городской администрации, активисты общественной организации «Союз молодежи Ставрополья», городских волонтерского и студенческих отрядов.

Первым делом ребята отправились в администрацию, где вручили ленточки работающим сотрудникам. Следующий пункт – КПП на въезде в пос. Иноземцево.

Как и полагается в условиях карантина, волонтеры работают в масках и перчатках, соблюдают социальную дистанцию. Прежде, чем вручить кому-либо ленты, их обрабатывают антисептиком.

Раздавать георгиевские ленточки молодежь планирует вплоть до 9 Мая – по утвержденному графику.

Всего в Пятигорске для раздачи заготовлено свыше 3000 георгиевских лент.

— К сожалению, в этом году наша акция проходит с некоторыми ограничениями. Если раньше наши ребята выходили на улицы, стояли на каких-то праздничных мероприятиях и раздавали людям ленточки, то в нынешних обстоятельствах это запрещено. Тем не менее, акция стартовала по всей России, и Пятигорск к ней, конечно же, присоединился. Все наши волонтеры хорошо проинструктированы, они знают правила работы в условиях карантина и неукоснительно их соблюдают: носят маски, перчатки, обрабатывают ленточки антисептиком прежде, чем вручить их людям. Кроме того, если раньше ребята лично прикрепляли их к лацкану одежды участникам акции, то теперь, чтобы не подходить близко, отдают их в руки, предлагая надеть самостоятельно. Ну, и, естественно, мы сократили количество ребят, работающих на точках. В прошлые годы было задействовано по 10-15 волонтеров, в этот раз – не больше трех-четырех, хотя желающих гораздо больше, — прокомментировала Марина Вильева, начальник отдела по делам молодежи администрации Пятигорска.