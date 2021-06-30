СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВАКЦИН ПРОТИВ COVID-19 В КРАЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ОПЕРАТИВНОЙ И ГИБКОЙ

Губернатор Владимир Владимиров в режиме видеоконференции провел рабочее совещание по вопросам проведения на Ставрополье вакцинации против коронавирусной инфекции.

Открывая обсуждение, глава края отметил, что к утру вторника в регионе находилось более 100 тысяч доз вакцины, 22 тысячи из них – первый компонент. В течение дня в регион поступило еще 36 тысячи доз первого и второго компонента. В ближайшие дни ожидаются новые поставки – более 40 тысяч доз.

— Дефицита вакцины в крае нет, — подчеркнул Губернатор.

Вместе с тем, глава Ставрополья процитировал обращения граждан из ряда территорий. В них жители края жаловались на сложности с записью на укол первым компонентом вакцины в отдельных прививочных пунктах. Владимир Владимиров поставил эти ситуации на вид ответственным руководителям муниципального и краевого уровня.

— Ставлю перед вами задачу обеспечить ежесуточное планирование обеспеченности вакциной. Уже с вечера вы должны понимать потребность в ней в каждом прививочном пункте на следующее утро, чтобы ее обеспечивать. Самым внимательным образом относитесь к этой диспетчеризации. Люди, желающие сделать прививку, не должны сталкиваться ни с какими трудностями, — обратился глава региона к участникам совещания.

Также Губернатор потребовал пересмотреть режим работы прививочных пунктов в крупных муниципалитетах. Там, где количество обращений за прививкой выше, он поручил проработать возможности для продления работы пунктов до 21.00. В первую очередь, возможность будет рассмотрена в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Невинномысске, Михайловске.

Отметим, что на территории края работают 115 стационарных и 134 мобильных пункта вакцинации с возможностью делать не менее 20 тысяч прививок в сутки.