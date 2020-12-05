Система «Умный город» в Пятигорске: акцент на общественную и экологическую безопасность.

На первом этапе внедрения проекта в городе установят 20 интеллектуальных видеокамер, часть из которых предназначена для распознавания лиц, часть — для идентификации государственных регистрационных знаков автотранспорта. К 2025 году в городе-курорте появится масштабная локальная сеть «умного» наружного видеонаблюдения, к окончательному монтажу заявлено 350 камер. А еще в городе появятся «умные остановки», где будет установлено не только мультимедийное информационное табло, но и кнопка вызова экстренных служб. Напомним, Пятигорск не только город-курорт, но и стратегический центр всего Северного Кавказа, столица СКФО. В начале 2020 года в рамках пресс-конференции

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров анонсировал внедрение на территории региона ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Как заявил глава края, цифровизация городского хозяйства начнется, в том числе, и в городах КМВ. Внедрение системы «Умного города» будет проходить в три этапа. Пятигорск уже начал воплощать в жизнь свою цифровую концепцию. Оцифровка города-курорта начнется с усиления общественной и экологической безопасности. Как известно, сам ведомственный проект «Умный город» базируется на 5 ключевых принципах: ориентация на человека; технологичность городской инфраструктуры; повышение качества управления городскими ресурсами; комфортная и безопасная среда; экономическая эффективность (в том числе туризм и сервис). — «Умный город» затрагивает различные сферы и отрасли городского хозяйства и является объединяющим звеном национальных проектов. Он требует максимального включения региональной и муниципальной власти, отчасти переосмысления подходов к управлению и восприятию города и региона как единого «организма», — прокомментировала Елена Семенова, заместитель директора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России». – Ставропольский край активно включился в работу по внедрению принципов «Умного города».

Все больше городов региона становятся участниками проекта и начинают осуществлять цифровую трансформацию городской инфраструктуры и сервисов. Уверена, что положительный социально-экономический эффект от реализации принципов «Умного города» появится уже в ближайшее время. Уже на первом этапе в городе появится 20 «умных остановок», а к завершению проекта в Пятигорске смонтируют в общей сложности 50 таких остановочных павильонов, еще 150 остановок общественного транспорта модернизируют мультимедийными информационными табло. В курортной зоне Пятигорска будут установлены интерактивные городские панели (киоски) — всего их будет 10. Они помогут гостям города получить всю необходимую информацию о курорте. А с помощью специального мобильного приложения можно будет сориентироваться в схеме движения общественного транспорта. вызвать такси, найти нужный музей, кинотеатр, кафе, ресторан или интересный маршрут для прогулки. Также планируется дополнительное оснащение коммунальной техники системой отслеживания ГЛОНАСС. 76 муниципальных автотранспортных средств будет чипировано навигационными спутниковыми устройствами. Сейчас мусорные контейнеры планомерно переходят на «цифру». По итогу программы, около 2,5 тысяч мусорных контейнеров в городе оборудуют датчиками загрузки. Система обращения с ТКО закрепится на благоприятном экологическом плато.

— Новации, планируемые в регионе рамках внедрения ведомственного проекта «Умный город», существенно поднимут рейтинг Ставропольского края. Безопасность, туристические сегменты, умное ЖКХ и экология, несомненно, важные и первостепенные направления. С них и начнет реализацию проекта город-курорт Пятигорск. Так, например, благодаря автоматизации системы управления обращения с твердыми коммунальными отходами будут оптимизированы маршруты движения спецтехники, адаптирован процесс сбора и вывоза отходов, что благоприятно скажется на экологической составляющей Пятигорска, — рассказал директор Регионального информационно-аналитического центра Ставропольского края Сергей Рудометкин.

Ведомственный проект цифровизации городского хозяйства «Умный город» разработан Минстроем России в 2018 году и в настоящее время реализуется в рамках двух национальных проектов — «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика Российской Федерации»