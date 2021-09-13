Ситуацию с COVID-19 обсудили в регионе

На Ставрополье намечается тенденция к стабилизации ситуации скоронавирусом. Об этом говорили сегодня на заседании краевого координационного совета по противодействию COVID-19.

Сегодня в регионе развернуто 3403 ковид-койки, около 20% остаются свободными.

Как отметили на заседании, с учетом растущего турпотока необходимо создать условия для вакцинации сотрудников санаторно-курортного комплекса. Защитный укол от коварной болезни уже сделали 10,5 тысяч работников отрасли. В ближайшее время пройти вакцинацию планируют еще 3,5 тысячи человек.

Также рассмотрены меры эпидбезопасности во время голосования. Все участковые избирательные комиссии (УИК) обеспечены средствами профилактики иантисептиками.

Продолжается прививочная кампания среди сотрудников УИК. К настоящему времени прошли вакцинацию против COVID-19 уже более 61% сотрудников избирательных комиссий.

В целом за весь период прививки против коронавируса сделали почти 682 тысячи человек, из них около 635,3 тысячи получили оба компонента вакцины.

Источник: ГТРК «Ставрополье».