Скейты, трамплины и хорошее настроение!

Молодые, спортивные, с горящими глазами – именно так можно охарактеризовать всех ребят, которые приняли участие в фестивале скейтбординга «Open Summer Skate Fest». Участников приветствовал глава столицы СКФО Дмитрий Ворошилов.

Яркое и зрелищное мероприятие прошло в Пятигорске на скейт-площадке в парке Победы. В соревнованиях приняли участие порядка 20 человек из разных городов Ставропольского края. Организаторами фестиваля выступили отдел молодежи Пятигорска и профессиональный скейтбордист в дисциплине даунхилл Антон Звягинцев.

— Это первый фестиваль, направленный именно на скейтбординг, надеюсь, что он и дальше будет проходить и к нам будут приезжать со всего Ставрополья, — сказал Антон Звягинцев. – Радостно, что сегодня столько делается в городе для развития этого вида спорта. Когда я начинал кататься на скейте, такой поддержки со стороны администрации Пятигорска у нас не было. Сейчас совсем другое дело – подрастающему поколению в этом смысле очень повезло. Сюда приехали райдеры, чтобы показать свой максимальный уровень. И у них всех горят глаза.

Антон Звягинцев отметил высокий уровень подготовки участников. По его словам, даже десятилетние райдеры умеют выполнять довольно сложные трюки.

Дмитрий Ворошилов напомнил, что в мае этого года Международная премия «КАРДО» собрала в Пятигорске более 2 тысяч представителей уличной культуры. В рамках конкурса прошел фестиваль «Здесь и сейчас» по направлениям: скейтбординг, граффити, воркаут, паркур, фриран, трикинг, брейкинг, хип-хоп, BMX, скут. Тогда и решили, что для молодежи города организовывать подобные соревнования нужно как можно чаще.

— «Open Summer Skate Fest» — это начало череды мероприятий, которые мы хотим провести, — отметил Дмитрий Ворошилов. — Из-за ограничений пока без массовости. В планах на будущее — проведение чемпионата России по лонгборду в районе горы Машук. Мы обязательно это сделаем, как только пройдет пик заболеваемости и мы вернемся к нормальной жизни!

Дмитрий Ворошилов также рассказал, что в планах — обустройство трех скейтпарков: в Комсомольском парке, на Новопятигорском озере и в новом запланированном сквере на Воднике, который победил в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды». Также градоначальник обратил внимание на то, что скейтбординг, теперь олимпийский вид спорта и весьма знаменательно, что фестиваль в Пятигорске проходит одновременно с летними Играми, где уже разыграли первые медали в этом виде спорта.

Участники фестиваля «Open Summer Skate Fest» соревновались сразу в нескольких дисциплинах: «Skate Jame Session», «Best Trick Kicker Ramp», «Best Trick Rail». Все это проходило под яркое музыкальное мопровождение от диджея Kashkapan. Победители и призеры получили награды и памятные подарки.