Скидка на проезд в трамвае Пятигорска

Цена на проезд в трамвае Пятигорска становится ниже для владельцев карт VISA Сбербанка России. С 1 июля по 30 сентября в городе будет действовать эта акция – скидка составит 4 рубля за каждую поездку. Договор был заключен между МУП «Городской электрический транспорт» и региональным отделением Сбербанка России.

— Год назад при поддержке администрации Пятигорска мы запустили проект безналичной оплаты проезда в муниципальном транспорте пластиковыми картами, — рассказал Евгений Смирнов, региональный директор Ставропольского отделения Сбербанка России. — Скидка – это хорошая новость для жит и гостей Пятигорска. Всего в нашем транспортном проекте уже задействованы116 городов России. Мы развиваем безналичный оборот – это наша задача. Сейчас, в условиях пандемии, это особенно актуально.

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Виктория Карпова, заместитель главы администрации Пятигорска: «Сегодня внедряется технология скидок на бесконтактную оплату проезда. Это максимально облегчит расчет. Мы можем только приветствовать такую инициативу. Надеемся, что и другие платежные системы поддержат данную акцию».

Евгений Задорожный, директор МУП «Городской электрический транспорт»: «Платежные терминалы способствуют более четкому анализу финансовых средств, формированию отчетности. Программа позволяет максимально удобно вести документацию. Предложенная скидка увеличит пассажиропоток и поможет привлечь дополнительную прибыль для предприятия.