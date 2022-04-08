Склон Машука отчистили от мусора и сухостоя

Сегодня в Пятигорске, на склоне горы Машук, прошла экологическая акция. В ней приняли участие глава города Дмитрий Ворошилов, а также депутаты Думы Ставропольского края и Думы Пятигорска.

Напомним, что 16 апреля пройдет общегородской субботник, а в течение следующей недели предприятия, организации и образовательные учреждения Пятигорска приступят к наведению порядка на прилегающих территориях. Организацией общегородского субботника займутся территориальные службы и депутаты Думы города.

— С коллегами с утра обсудили организацию городской экологической акции. Прошу всех жителей принять участие в субботнике и помочь навести порядок в Пятигорске! – написал в своем телеграм-канале глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.