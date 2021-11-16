Скоро капремонт СШОР 1 Пятигорска

Пятигорская спортшкола №1, отмечающая в этом году свое 70-летие, готовится к капитальному ремонту Об этом на своей странице в сети Инстаграм рассказал глава города Дмитрий Ворошилов. Ремонт начнется уже в текущем году. Для этого по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова из регионального бюджета выделено более 65 млн. рублей.

— С коллегами обсудили подготовку конкурсной документации и главное – где и как во время ремонта будут проходить тренировки, — сообщил Дмитрий Ворошилов. Напомним, пятигорская муниципальная спортивная школа олимпийского резерва №1 была открыта в 1951 году. В настоящее время в школе работает 5 отделений: легкая атлетика; волейбол; баскетбол; теннис; художественная гимнастика.

Источник: http://www.pyatigorsk.org/22475

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