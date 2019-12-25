Скоро Новый год…

Зимы ждала природа… Снег будет, но, согласно прогнозу синоптиков, ближе к новогодним праздникам. А городские службы уже сейчас готовы к любым сюрпризам погоды: техника в исправном состоянии, песко-соляной смеси тоже хватает. Об этом также говорилось на традиционном совещании руководителей отделов и структурных подразделений муниципалитета, которое провела заместитель главы администрации Пятигорска Виктория Карпова.

Планерка в мэрии началась с поздравления нашего знаменитого земляка боксера Давида Аванесяна, который на днях в Барселоне защитил титул чемпиона Европы и триумфатором вернулся домой.

Обсуждали и мероприятия, запланированные на новогодние и рождественские праздники. Так, с 28 по 31 декабря по городу будет курсировать новогодний трамвай. Нескучно будет и в микрорайонах Пятигорска: с 25 декабря по 7 января здесь также готовится праздничная программа. 28 декабря жителей и гостей Пятигорска приглашают в Комсомольский парк на театрализованное представление «Новогодний переполох». 31 декабря и 7 января на главной городской площади состоятся праздничные новогодние и рождественские гуляния.