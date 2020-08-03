Скоро в школу, за окнами – август…

Лето близится к завершению… А это значит – скоро в школу! В нынешних условиях, когда мир опасается второй волны пандемии, папы и мамы волнуются: будет ли их ребенок проходить процесс обучения в режиме реального времени или же дистанционно, как минувшей весной. Но в любом случае Совет женщин Пятигорска отменять свою ежегодную акцию «Собери ребенка в школу» не намерен.

Председатель женсовета Наталья Абалдуева встретилась с председателями территориальных подразделений Совета женщин, чтобы обсудить, как провести все обозначенные мероприятия в современных реалиях.

Август – время заготовок. А еще в этом месяце время в суете и хлопотах проводят наиболее предусмотрительные из родителей . Ведь именно сейчас можно спокойно пройтись по магазинам со списком необходимых школьных принадлежностей. И если вашему ученику 1 сентября предстоит отправиться в первый класс, то откладывать это занятие напоследок вообще не стоит.

Не сидят без дела и главные мамы Пятигорска. Сведения о том, сколько маленьких пятигорчан из социально незащищенных семей станут первоклашками в этом году, Наталья Абалдуева попросила подруг сообщить заранее, чтобы выявить тех, чьи семьи оказались в особенно трудном положении. Однако если раньше школьные рюкзаки с необходимой канцелярией ребятишкам из социально незащищенных семепй вручались в торжественной обстановке (к примеру, для будущих первоклассников, которые пойдут в учебные учреждения, расположенные на территории микрорайона Центр, устраивали праздник «Здравствуй, школа!» во Дворце детского творчества), то сегодня в первую очередь нужно думать о том, как оградить детей от коварного вируса.

Так что Совет женщин Пятигорска вынужден все торжества отменить. Активистки общественной организации будут развозить ранцы по школам сами. Объем работ предстоит немалый. Ведь на территории большинства микрорайонов располагаются сразу по нескольку школ. Достаток в семьях разный. Помощь, как уже было сказано выше, будет оказана тем, кому особенно трудно.

Повестка самого заседания включала в себя и часть поздравительную. По поручению главы Пятигорска Наталья Абалдуева вручила Благодарственное письмо своей помощнице Анне Галыгиной — за активное содействие и значимый вклад в организацию и проведение Общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию.

А кому из жителей культурной столицы не известно имя женщины, одаренной талантами во всех направлениях? Речь — о председателе женсовета микрорайона Белая Ромашка — пос. Энергетик, генеральном директоре Ставропольской краевой региональной творческой некоммерческой общественной организации «Слово Иискусство Музыка» Ларисе Кизик. В юбилейный для страны год Лариса Павловна – а она сама ровесница Победы! — отправила свои стихотворения на литературный конкурс «Георгиевская лента». И вышла в число победителей. Ее стихи опубликованы в сборнике, посвященном славной дате. Наталья Васильевна вручила энергичной общественнице медаль «Георгиевская лента 250 лет» , которой страна отмечает своих сыновей и дочерей за вклад и укрепление

национального самосознания и патриотизма.

А в завершение встречи активистки Совет женщин Пятигорска с

большим интересом ознакомились с фотодокументами, размещенными на стендах выставки, посвященной юбилею Победы и 110- летию со дня рождения Валентины Гризодубовой – отважной летчице, одной из зачинательниц женского движения в стране. С портретами и плакатами, повествующими о героизме советских женщин в годы Великой Отечественной войны, могут познакомиться и другие горожане Пятигорска, студенты, школьники, читатели . Выставка, которую женсовет организовал совместно с сотрудниками центральной городской библиотеки им. Горького, остается действующей.

Цифра

Женсовет Пятигорска к новому учебному году 2020 – 2021 приобрел 240 ранцев для ребят из семей, оказавшихся в особенно трудной ситуации.