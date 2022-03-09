Скрестили шпаги

В Пятигорске Международному женскому дню посвятили открытое городское первенство по фехтованию. Участвовали молодые спортсмены и спортсменки двух возрастных групп: 2008-2009 г.р. и 2010 г. р. и моложе.

В личном зачете по фехтованию на шпагах среди девочек старшего возраста победительницей стала Елена Трощий, серебро завоевала Аделина Арутюнян, а бронзовыми медалистками стали Ксения Ейскова и Екатерина Березина. В младшей возрастной группе на высшую ступень пьедестала поднялась Арина Журба, серебро у Маргариты Тевонян, бронзу разделили Лика Морозова и Арина Воля. У мальчиков старшей возрастной группы пьедестал почета выглядит так: первое место — Тихон Кравченко, второе — Никита Лавриненко, третье — Артемий Соколенко и Владимир Абрамян. А в младшей возрастной группе победителем стал Матвей Лукьянов, серебро досталось Артемию Колтунову, а почетную бронзу поделили Дмитрий Бекетов и Дмитрий Бондаренко. Поздравляем спортсменов и тренеров: Князева В. С., Яковенко А. В., Сыпкову О. И., Карпуткину Т. В., Петрова К. В. Желаем новых высоких результатов и красивых побед!