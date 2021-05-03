Сквер им. Л. Н. Толстого открыт после благоустройства

Сегодня также открыли после благоустройства сквер им Л. Н. Толстого. Это знаковое для пятигорчан место заиграло новыми красками!

Большое внимание уделили озеленению сквера. Здесь также усстановили дополнительно удобные скамейкии урны. Проработали и систему освещения — старинные фонари привели в порядок, а по периметру установили новые.

Отремонтировали памятник Л.Н.Толстому и полностью заменили покрытие в сквере — в числе материалов использованы гранит, брусчатку, плитку. Ступени из машукского камня отреставрировали. При благоустройстве объекта учли интересы и маломобильных групп населения.

Отремонтированы подпорные стенки над фонтаном. Сам фонтан тоже привели в порядок: заменили чашу и инженерное оборудование.

Напомним, сквер им. Л.Н. Толстого как одну из общественных территорий для благоустройства в рамках проекта «Формирование современной городской среды» выбрали сами пятигорчане в рамках рейтингового голосования.