Сквер Победы в поселке Горячеводском открыт

Сегодня в поселке Горячеводском состоялось торжественное открытие сквера Победы после реконструкции.

Гостями мероприятия стали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, атаман Горячеводского станичного казачьего общества, депутат Думы Пятигорска Владимир Савченко, председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько, депутаты Думы Ставрополья Валентин Аргашоков и Жаник Гончаров, представители общественных организаций, жители города.

Впервые за последние несколько десятков лет на мемориале зажегся Вечный огонь. Гости возложили цветы в память о павших в боях Великой Отечественной войны.

Напомним, все работы по благоустройству сквера выполнялись в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры».

В рамках благоустройства здесь обустроена прогулочная зона сквера, установлены камеры видеонаблюдения, проведены работы по окраске обелиска, облицовке площадки и Вечного огня. Установлено более шестидесяти скамеек. А также пространство сквера теперь освещают более шестидесяти фонарей.

Для самых маленьких жителей есть детская площадка с качелями, горками и игровыми зонами, а юных спортсменов радует спортивная площадка с тренажерами, баскетбольным и мини-футбольным полем.

Изюминкой сквера стала водная зона отдыха на родниках с каменой купелью, каскадными бассейнами и лавочками. Важно, что реализация такого масштабного проект стала возможна при поддержке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, активном участии жителей поселка и горячеводских казаков.