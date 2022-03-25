Служба в полиции

Отдел МВД России по городу Пятигорску приглашает поступить на службу в органы внутренних дел Российской Федерации.
Общие требования, предъявляемые к кандидатам на службу:
• гражданство Российской Федерации;
• возраст, не старше 30 лет;
• наличие среднего полного образования (для должностей среднего начальствующего не ниже среднего профессионального образования);
• отсутствие судимости;
• способность по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ СОТРУДНИКА ОВД:
• возможность выхода на пенсию при выслуге 20 лет службы в органах внутренних дел;
• стабильное и своевременное денежное довольствие от 20 000 рублей;
• возможность бесплатного обучения в высших образовательных организациях системы МВД;
• ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 до 60 дней;
• обязательное государственное страхование жизни и здоровья;
• бесплатное медицинское обслуживание;
• при нахождении на лечении денежное довольствие сохраняется;
• санаторно-курортное обеспечение сотрудника и членов его семьи.
Вакантные должности имеются в следующих подразделениях:
— участкового уполномоченного полиции;
— следователя следственного отдела;
— полицейского патрульно-постовой службы и другие.
Для справок и собеседования обращаться по адресу: г.Пятигорск, улица Дунаевского 3 каб. № 322, либо по телефону 36-91-47, с 09.00 до 18.00 часов, кроме субботы и воскресенья.