Служба в полиции

Отдел МВД России по городу Пятигорску приглашает поступить на службу в органы внутренних дел Российской Федерации.

Общие требования, предъявляемые к кандидатам на службу:

• гражданство Российской Федерации;

• возраст, не старше 30 лет;

• наличие среднего полного образования (для должностей среднего начальствующего не ниже среднего профессионального образования);

• отсутствие судимости;

• способность по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ СОТРУДНИКА ОВД:

• возможность выхода на пенсию при выслуге 20 лет службы в органах внутренних дел;

• стабильное и своевременное денежное довольствие от 20 000 рублей;

• возможность бесплатного обучения в высших образовательных организациях системы МВД;

• ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 до 60 дней;

• обязательное государственное страхование жизни и здоровья;

• бесплатное медицинское обслуживание;

• при нахождении на лечении денежное довольствие сохраняется;

• санаторно-курортное обеспечение сотрудника и членов его семьи.

Вакантные должности имеются в следующих подразделениях:

— участкового уполномоченного полиции;

— следователя следственного отдела;

— полицейского патрульно-постовой службы и другие.

Для справок и собеседования обращаться по адресу: г.Пятигорск, улица Дунаевского 3 каб. № 322, либо по телефону 36-91-47, с 09.00 до 18.00 часов, кроме субботы и воскресенья.