Сначала вплавь, потом бегом!

В столице СКФО на Новопятигорском озере прошел Фестиваль циклических видов спорта SWIMRUN от организаторов серии курортных забегов KAVKAZ.RUN. Спортивный праздник подарил массу ярких и хороших впечатлений не только участникам, но и зрителям.

— Более 500 человек из 27 регионов страны вышли на старт, — рассказал руководитель проекта KAVKAZ.RUN Михаил Шоров. –Это как наши постоянные участники, так и те, кто впервые присоединился к нашей большой спортивной семье.

В первый день программа фестиваля началась с плавания в открытой воде в акватории Новопятигорского озера на дистанциях от 500 метров до 2 километров.

Впечатления участников:

Обогнав всех взрослых соперников, первым к финишу на дистанции 500 метров пришел четырнадцатилетний Кирилл Червяков из Невинномысска. Он уже пять лет тренируется в ДЮСШ «Рекорд». Мальчик рассказал, что поучаствовать в соревнованиях ему предложил папа, так как Алексей сам уже не раз был участником проектов KAVKAZ.RUN. Кирилл плыл своим любимым стилем — кролем.

Среди женщин эту дистанцию быстрее всех преодолела пятигорчанка Анна Полещук (49 лет). Женщина уже пять лет занимается плаванием для себя, посещает бассейн СК «Бештау». «Пришла в бассейн, чтобы обрести хорошую спортивную форму, и увлеклась», — рассказала Анна Полещук. В прошлом году она участвовала здесь в акватлоне. Анна отметила, что бежать после плавания ей было непросто.

Первым 1000 метров проплыл пятигорчанин Алексей Дзапаров (39 лет). Плаванием мужчина занималсяв детстве. Недавно возобновил тренировки в данном виде спорта.

— Я выбрал 1000 метров потому, что данная дистанция — средняя в этих состязаниях, — отметил Алексей. — Но плыть сегодня было нелегко. Соперник поджимал, приходилось работать очень активно.

Елена Негомедзянова из Москвы (45 лет) первой финишировала из женщин на дистанции 1000 метров. Москвичка рассказала, что пришла в плавание порядка семи лет назад, для себя. Но втянулась и теперь ездит на соревнования. «Участвовала здесь в прошлом году. Было очень позитивно. Вот решила повторить», — подчеркнула Елена.

Дистанцию2000 метров первым преодолел Александр Куркин из Москвы (61год). Мужчина с детства занимается плаванием.

— Мой личный рекорд — 12 000 метров, — рассказал Александр. — Я преодолел их на соревнованиях в Екатеринбурге. Плыл тогда с олимпийскими призерами Никитой Лобинцевым и Данилой Изотовым.

Все участники отметили, что в Новопятигорском озере очень чистая вода комфортной температуры.

Далее состоялась церемония награждения. Затем был дан старт детскому забегу на 500 метров и беговым дистанциям на 3 и 9 километров, а завершился спортивный день первым SUP-турниром, победители которого в качестве призов получили прыжок с парашютом в тандеме от Российского университета спецназа.

На следующий день прошли главные соревнования фестиваля – акватлон. Участники сначала преодолевали водный этап, а затембеговой, поочередно меняя дисциплины. Дождь оказался не помехой для отчаянных спортсменов. Всех финишеров ждали эксклюзивные медали. А призерам и победителям в возрастных и абсолютных категориях были вручены фирменные кубки KAVKAZ.RUN.Напомним, что SWIMRUN проводится уже в третий раз, традиционно безопасность участников на воде помогает обеспечивать сводный отряд СКПСРО МЧС России и ГИМС, а само мероприятие проводится при поддержке администрации города и ОМВД по Пятигорску.