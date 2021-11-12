Снимите маску, мистер Икс!

Ставропольский краевой государственный театр оперетты продолжает радовать пятигорчан и гостей курорта премьерами. В новом сезоне театралы увидят новую постановку оперетты «Мистер Икс». В числе первых зрителей повезло оказаться корреспондентам «Пятигорской правды».

Выйти на сцену в качестве главного героя знаменитого произведения Имре Кальмана для артиста оперетты – пожалуй, то же самое, что для его коллеги из драмтеатра сыграть роль Гамлета. Накануне премьеры, перед генеральным прогоном спектакля, нам посчастливилось увидеть сразу нескольких мистеров Икс – Романа Балова, который уже был в гриме; и Алексея Парфенова – тот должен был предстать на суд худсовета во втором составе вечером. А кто-то из зрителей навсегда сохранил в памяти образ мистера Икс в исполнении несравненного Алима Абалмасова, заслуженного артиста РФ. В новой постановке он также выходит на сцену, правда, уже в другой роли, и играет блестяще. Потому что для великого артиста маленьких ролей не бывает. Вот и посчитайте, сколько мистеров Икс служит в пятигорской оперетте! Прибыл на прогон и заслуженный артист России Николай Смирнов – его Пеликана поклонники жанра уж точно не забудут никогда…

Еще до начала небольшой ликбез для журналистов провела бессменная завлит театра Нелли Вагнер. А после того, как поднялся занавес, мы и сами убедились в том, что в спектакле сохранена классическая форма. Никаких неологизмов, которые бы исправили содержание пьесы, искушенный зритель не обнаружит. И все же от всего действия так и веет свежестью. Ну а музыкальная часть и слова давно разошлись на цитаты: «Цветы роняют лепестки на песок…», «Всегда быть в маске – судьба моя!», «Кумир мой, кумир мой…» Впрочем, слушать арии из оперетты Мистер Икс можно бесконечно.

Сама оперетта шла на пятигорской сцене много лет подряд. Как и другие произведения корифея жанра. Однако со временем «Мистер Икс» из репертуарной сетки выпал. Поскольку постановка морально устарела. В театре значительно помолодел и поменялся актерский состав. И специалисты, и обычные зрители отмечают великолепные вокальные и актерские данные артистов краевого театра оперетты в Пятигорске. Так что постановщики – режиссер Инна Хачатурова (почетный деятель искусств СК), дирижер Алексей Кириченко, сценограф, художник по костюмам, заслуженный работник культуры РФ Леонид Черный — решили подойти к концепции спектакля по-новому. Великолепен хор. Впечатляют костюмы, декорации, освещение. Спектакль обогатился новыми танцевальными номерами. Добавилось динамики. А в целом «Мистер Икс» остается верным традициям вечно юной и прекрасной оперетты. Которая заставляет зрителя плакать и смеяться, дарит радость и надежду в любых обстоятельствах.

Роман Байлов, ведущий солист театра оперетты:

— Я уже играл роль «Мистера Икс» в 2003 году, но в другом театре. Считаю, что этот образ не устаревает, как и сам жанр, проповедующий вечные ценности. В этом спектакле есть все, что связано с темой взаимоотношений мужчины и женщины – любовь, предательство, интрига. Играю я собственные эмоции, переживания, но в предлагаемых обстоятельствах. Слышал, конечно, многих великих исполнителей этой роли, однако за истину принимаю оригинал, сыгранный немецкими артистами. Кстати, исполнителя этой же роли из второго состава как запасного игрока или конкурента не воспринимаю. Скорее как друга, товарища, который всегда выручит, с которым связывает общее дело. С волнением жду премьеры. Очень приятно, что в зрительном зале будут и мои друзья, в том числе Александр Сиваев из Волгограда, золотая скрипка России.

Алексей Парфенов, лауреат международных конкурсов:

— Я окончил Минераловодское училище в 2000-м году. С 1998 играл здесь Затем поступил в ГИТИС, стажировался в Центре оперного пения под руководством Г.П. Вишневской в Москве. А когда еще работал в Пятигорске, видел в роли мистера Икс самого Абалмасова, своего педагога. Поэтому чувствую особую ответственность. Подходы к роли у нас с Романом Байловым разные. Мне более близок образ, созданный Георгом Отсом или тем же Алимом Абалмасовым. В целом я артист вполне удовлетворенный, уже сыграл Евгения Онегина и много других сильных ролей. Но мечтать всегда есть о чем.

Татьяна Шабанова, главный балетмейстер театра оперетты:

— Впервые участвую в постановке этой оперетты. Потрясающая музыка и сама пьеса. Мы насытили спектакль новыми красками. В нем много танцев – все крутится, вертится, сверкает. Хватило места и для находок. Но это сюрприз. Балетная труппа пополнилась за счет студенческой молодежи. Ребята выкладываются по полной наравне с опытными исполнителями. Мне кажется, мы свою задачу выполнили и «Мистер Икс» войдет в репертуар театра надолго.

Светлана Калинская, директор – худрук театра оперетты:

— Этот спектакль зрители ждали много лет. В нем занята практически вся труппа, балет, хор. Мы работаем в очень непростое врем, однако соблюдаем практически все, что предписано Роспотребнадзором. Запаслись специальными дезактиваторами, рециркуляторами, в каждой гримерке – лампы специальные. На сегодняшний день около 77 процентов коллектива привито. Надеемся, что в предписанный срок до 19 ноября привьются все. Рассчитываем и на сознательность зрителей. В театр будут пропускать только тех, у кого есть прививочный сертификат. Всем здоровья и приятного просмотра!

На премьере зритель, по решению художественного совета театра, в главных ролях увидит лауреата международных конкурсов Романа Байлова и почетного деятеля искусств СК Наталью Виноградову. Роль Пеликана исполнит почетный деятель искусств СК Николай Бондарев, роль Пуассона, секретаря барона де Кревельяка, сыграет почетный деятель искусств СК Дмитрий Патров, самого барона – Олег Колесников. Тони Бонвиля сыграет лауреат международных конкурсов Никита Рыкунов, Мари Лятуш –почетный деятель искусств СК Ирина Абгарян. В роли хозяйки ресторана «Зеленый попугай» на сцену выйдет почетный деятель искусств СК Оксана Клименко.